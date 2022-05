Elon Musk anunță că va ridica interdicția Twitter împotriva lui Donald Trump după ce va prelua compania

Elon Musk a declarat marți că va anula interdicția Twitter împotriva fostului președinte american Donald Trump dacă achiziția sa va fi finalizată. „Interdicțiile permanente ar trebui să fie extrem de rare și rezervate într-adevăr pentru conturile care sunt roboți, sau înșelătorii, conturi de spam… Cred că nu a fost corect să îl interzicem pe Donald Trump”, a spus Musk la conferința FT Live Future of the Car.

Elon Musk anunță că va anula interdicția Twitter împotriva lui Donald Trump

„Cred că a fost o greșeală, pentru că a înstrăinat o mare parte a țării și nu l-a făcut, în cele din urmă, să nu aibă o voce pe Donald Trump”.

„Aș anula interdicția permanentă”, a adăugat Musk, care se așteaptă să devină CEO interimar după preluare. „Nu dețin încă Twitter. Deci nu este un lucru care se va întâmpla cu siguranță, pentru că ce se întâmplă dacă nu dețin Twitter?”

Twitter l-a suspendat definitiv pe Trump din platformă în ianuarie 2021, în urma atacului susținătorilor săi asupra Capitoliului SUA. Compania a spus că a luat decizia după 11 ianuarie „din cauza riscului de incitare ulterioară la violență”, scrie .

„Nu, nu mă voi întoarce pe Twitter,” i-a spus Trump lui Joe Kernen de la CNBC. În urma interdicției, Trump Truth Social, care este prezentat ca o alternativă la exprimarea platformelor Big Tech.

„Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. Este în program. Avem o mulțime de oameni înscriși. Îmi place Elon Musk. Imi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.

Elon Musk a cumpărat Twitter

Elon Musk platforma Twitter în urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari Twitter a anunțat luni că a fost de acord să fie preluată de miliardarul Elon Musk, care va cumpăra compania privată într-o afacere evaluată la aproximativ 44 de miliarde de dolari.

Acordul încheie un ciclu de zvonuri, în care CEO-ul Tesla și SpaceX a devenit unul dintre cei mai mari acționari ai Twitter, i s-a oferit și a refuzat un loc în consiliul său de administrație și a licitat să cumpere compania – totul în mai puțin de o lună, scrie .

În conformitate cu termenii acordului, acționarii vor primi 54,20 USD în numerar pentru fiecare acțiune Twitter pe care o dețin, egalând oferta inițială a lui Musk și marcând o primă de 38% față de prețul acțiunilor cu o zi înainte ca Musk să-și dezvăluie participația în companie.