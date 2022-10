Elon Musk nu mai e văzut ca un erou la Kiev, după propunerea sa controversată de încheiere a războiului. Fost ambasador ucrainean: „Du-te dracu’ e răspunsul meu foarte diplomatic pentru tine”

Miliardarul american Elon Musk a stârnit o furtună în mediul online după ce a susținut, pe Twitter, că Ucraina nu va câștiga războiul, așa că, pentru a pune capăt vărsării de sânge, ar trebui să cedeze definitiv Crimeea Rusiei și să permită în cele patru regiuni ocupate parțial de ruși desfășurarea unor referendumuri, de data aceasta organizate de ONU.

Musk și-a însoțit postarea de un sondaj pentru a vedea dacă propunerea lui are susținere. Rezultatul a fost împotrivă.

a stârnit reacții vehemente la Kiev. A fost și surprinzători, căci miliardarul american i-a ajutat pe ucraineni, mai ales armata ucraineană, asigurându-le accesul la internet cu ajutorul sistemului de comunicare prin satelit Starlink. De precizat că finanțarea n-a fost asigurată de miliardar, ci de guvernul american.

Musk e recunoscut pentru faptul că, periodic, iese în spațiul public cu tot felul de idei ciudate și propuneri. Acum câteva luni, el a intrat după ce a anunțat că va cumpăra compania, apoi s-a răzgândit. Unii au speculat că face astfel de gesturi pentru a-și crește artificial acțiunile companiei.

În tweet-ul său, Elon Musk susținea că, cel mai probabil, conflictul se va termina astfel:

– Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia cu forța în 2014, să fie cedată definitiv Mosovei și să i se garanteze o aprovizionare permanentă cu apă.

– În regiunile ucrainene Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk, unde Rusia a organizat referendumuri false privind , să fie noi referendumuri, de data aceasta organizate de Organizația Națiunilor Unite.

– Ucraina să rămână neutră, deci să nu mai adere la NATO

El a lansat și un sondaj, ca oamenii să se exprime dacă sunt de acord cu cele afirmate sau nu. Rezultatul a fost majoritar NU (60,7%).

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk)