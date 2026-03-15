Acasa » Externe » Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său

Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 10:24
Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Neutralitatea Elveției: zborurile militare sunt interzise
  2. Zboruri aprobate: transport și mentenanță
  3. Reguli stricte pentru viitor

Guvernul elvețian a anunțat sâmbătă că a respins cererea Statelor Unite de a permite două avioane militare americane să survoleze teritoriul țării. Decizia vine în contextul escaladării conflictului din Iran și reflectă politica strictă a Elveției de a-și menține neutralitatea, inclusiv în situații internaționale tensionate.

Neutralitatea Elveției: zborurile militare sunt interzise

Autoritățile elvețiene au invocat legea neutralității, care interzice survolurile părților implicate în conflict cu scop militar. În comunicatul oficial, guvernul precizează că zborurile cu caracter umanitar sau medical, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum și zborurile care nu au legătură cu conflictul, sunt permise, conform Agerpres.

„Legea neutralității interzice survolurile părților implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare și medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum și zborurile care nu au legătură cu conflictul”, a subliniat guvernul elvețian. Această declarație arată clar că Elveția respectă în mod strict principiile sale istorice de neutralitate, chiar și atunci când este solicitată de aliați puternici precum Statele Unite.

Zboruri aprobate: transport și mentenanță

Cu toate acestea, alte trei zboruri legate de conflictul din Iran au fost aprobate de autoritățile elvețiene: un zbor de mentenanță și două zboruri de transport. Oficialii elvețieni au explicat că aceste curse respectă regulile neutralității, fiind considerate necesare și fără legătură directă cu acțiuni militare.

Decizia de aprobare a acestor zboruri arată că Elveția face distincție între activități strict militare și operațiuni logistice sau umanitare, menținând astfel echilibrul între obligațiile internaționale și principiile sale naționale.

Reguli stricte pentru viitor

Elveția a avertizat că viitoarele solicitări de survol vor fi respinse dacă depășesc traficul normal sau dacă scopul zborului nu poate fi clar determinat. Guvernul reafirmă astfel că teritoriul său nu poate fi folosit în scopuri militare, consolidând tradiția de neutralitate a țării.

Această poziție arată că, în ciuda relațiilor apropiate cu Statele Unite și alte țări aliate, Elveția rămâne fermă în aplicarea legilor sale interne și în respectarea statutului de stat neutru, chiar și în perioade de tensiuni majore pe plan internațional.

