Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente

Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 22:07
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Masoud Pezeshkian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Iranul face acuzații la adresa ONU
  2. Teheranul reclamă moartea mai multor civili

Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, care nu a avut nici o reacție la bombardarea unei școli de fete din oraşul Minab. Potrivit oficialilor de la Teheran, 180 de eleve au fost ucise.

Iranul face acuzații la adresa ONU

Diplomaţia iraniană a criticat luni 2 martie, tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk. Iranul i-a reproșat acestuia că nu a luat poziție după atacul de sâmbătă asupra unei şcoli din oraşul Minab. În acest bombardament, din prima zi a atacurilor aeriene americane şi israeliene au murit mai multe fete.

„Tăcerea biroului Înaltului Comisar (al ONU pentru Drepturile Omului) în faţa acestei atrocităţi este profund alarmantă”, a afirmat ambasadorul iranian pe lângă Naţiunile Unite la Geneva, Ali Bahraini.

El a transmis o scrisoare către comisarul Volker Turk, pe care l-a îndemnat să condamne atacul asupra şcolii de la Minab „în termenii cei mai fermi”. Potrivit sursei citate, ambasadorul a vorbit despre bombardarea școlii ca despre „una dintre cele mai tragice şi oribile scene ale acestui război”.

„Niciuna dintre aceste fete nu a fost mai puţin inocentă decât Mahsa Amini, prin urmare merită mai multă atenţie din partea comunităţii internaţionale”, a subliniat el, menţionând numele tinerei iraniene care a murit în 2022 în arestul poliţiei moravurilor.

Acest deces a fost atunci declanşatorul un val masiv de proteste antiguvernamentale în Iran.

Teheranul reclamă moartea mai multor civili

Potrivit ultimului bilanţ comunicat de Ministerul iranian al Sănătăţii, bombardarea școlii de fete din Minab s-a soldat cu 180 de morţi. Până în prezent nici SUA şi nici Israelul nu au confirmat atacul și nu au dat declarații despre circumstanţele în care școala ar fi fost lovită. În acest context, preşedintele Massoud Pezeshkian a asigurat că ţara sa nu va rămâne tăcută. Iranul acuză și bombardarea unui spital din Teheran, relatează AFP.

„Atacurile asupra spitalelor sunt atacuri asupra vieţii însăşi. Atacurile asupra şcolilor vizează viitorul unei naţiuni (…) Lumea trebuie să condamne aceste acte. Iranul nu va rămâne tăcut şi nu va ceda în faţa acestor crime”, a scris Pezeshkian pe reţeaua de socializare X.


