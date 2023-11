„Este ca la război aici”. Cel puțin 27 de persoane ucise și zeci de răniți într-un incendiu la o benzinărie din Rusia (VIDEO)

Cel puțin 27 de persoane, printre care trei copii, au murit într-un incendiu izbucnit la o benzinărie din Daghestan, regiune din sudul Rusiei, a relatat marți dimineață agenția de presă Interfax, citând informații transmise de serviciul de urgență, relatează .

Incendiul a început, luni noapte, la un service auto de pe marginea unei autostrăzi din zona orașului Makhachkala, capitala regiunii Daghestan, și a provocat explozii pe măsură ce s-a extins la o benzinărie din apropiere, spun oficialii ruși.

„Este ca la război aici”, a afirmat un martor.

Dozens of people were killed after a fire at a gas station in the southern Russian region of Dagestan, according to officials

În incident au fost rănite cel puțin 66 de persoane, iar 10 dintre acestea sunt în stare critică, a declarat ministrul-adjunct al sănătății, Vladimir Fisenko, citat de agenția de presă RIA.

Dintre persoanele rănite, 13 sunt copii, au mai precizat autoritățile din Daghestan.

Pompierilor le-a luat peste trei ore și jumătate să lichideze incendiul, care se extinsese pe o suprafață de 600 de metri pătrați, a relatat TASS, invocând date din comunicatul transmis de serviciul rusesc de urgență.

Powerful explosion tonight at the Nafta-24 gas station. UPD: The fire tourism is strong and according to preliminary data, most of the dead and injured are "onlookers" who gathered to look at the fire.

