Europarlamentar german, despre România: Cum a fost posibil ca o țară cu așa infrastructură și corupție să fie primită în UE? În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România

În timpul dezbaterilor din Parlamentul European privind aderarea României și Bulgariei la Schengen, europarlamentarul eurosceptic german Guido Reil, membru al partidului de extremă dreapta AfD, a susținut că cele două țări nu ar fi trebuit primite nici măcar în Uniunea Europeană.

Europarlamentar german, atac la adresa României

Guido Reil a comparat România cu Vestul Sălbatic. El a precizat că a fost de multe ori în România și Ucraina, iar în Ucraina e mai multă ordine: „În ultimul an am fost de multe ori în România şi vreau să fiu prietenos când spun că România e Wild West-ul (Vestul Sălbatic) Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mult mai bună decât în România”.

„Cum n-a fost nimeni atent când a aderat România la UE? Cum a fost posibil așa ceva? O țară cu o așa infrastructură, corupție, criminalitate să fie primită în UE? Nu avem nevoie de România și Bulgaria nici în UE, nici în Schengen!”, a continuat europarlamentarul german.

Rareș Bogdan: Ar fi o jignire ca România să nu fie primită în Schengen

În schimb, europarlamentarii români au explicat de ce țara noastră ar trebui primită în Schengen.

„Ce trebuie să mai facem pentru a fi trataţi de la egal la egal şi respectaţi de toţi membrii UE? Să provocăm o criză alimentară la nivel european? Să blocăm la graniţă trenurile şi sutele de camioane cu cereale, care traversează zilnic România pentru a ajunge pe pieţele occidentale, în Olanda, Belgia, Franţa, Austria, Germania, Italia? Nu ne obligaţi să jucăm şi noi dur!”, eurodeputatul PNL Rareș Bogdan.

La rândul său, europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, cui servește menținerea României și Bulgariei în afara Schengen.

Guvernele statelor UE în decembrie aderarea României și Bulgariei la Schengen.