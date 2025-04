Exclusiv. Inteligența Artificială a calculat șansele pretendenților la Scaunul Apostolic. Cine este favoritul Grok

Moartea deschide și problema succesiunii la conducerea Bisericii Catolice. Presa internațională a prezentat mai multe nume ale unor posibili succesori, însă, nimeni nu poate spune care dintre aceștia va ocupa Scaunul Apostolic.

Viitorul va fi ales de Colegiul Cardinalilor care se va reuni în conclav în termen de 30 de zile de la funeraliile Papei Francisc. Cei familiarizați cu aceste alegeri spun că numele viitorului papă este foarte greu de anticipat. Rezultatele alegerilor au dat peste cap, aproape de fiecare dată, estimările și pronosticurile.

, programat pentru perioada 5-10 mai 2025, va fi influențat de cei 138 de cardinali electori, sub 80 de ani. Dintre aceștia, 110 au fost numiți de Francisc, ceea ce favorizează un succesor progresist sau moderat. Totuși, tensiunile ideologice și dorința de echilibru geopolitic (Europa vs. Africa/Asia) complică predicțiile.

Chiar și așa, dintre numele vehiculate printre posibilii succesori, în ultimele zile, am solicitat Grok, aplicația bazată de Inteligență Artificială dezvoltată de platforma X, să facă un clasament al candidaților cu cele mai multe șanse, exprimate în procente.

Trebuie spus, în primul rând, că Grok ne-a avertizat că nu se poate prevedea cu certitudine cine va fi urmașul Papei Francisc. Inteligența Artificială a recunoscut că alegerea depinde de decizia cardinalilor reuniți în conclav. Un candidat surpriză, cum a fost Bergoglio în 2013 ar putea schimba calculele. Totuși, mai mulți cardinali sunt considerați favoriți, pe baza profilului teologic și a influenței pe care o exercită.

„În prezent, nu se poate prevedea cu certitudine cine va fi succesorul Papei Francisc, deoarece alegerea unui nou papă depinde de decizia cardinalilor reuniți în conclav, care va avea loc între 5 și 10 mai 2025, conform regulilor Vaticanului. Procesul este secret și influențat de factori precum orientarea teologică, regiunea de proveniență și dinamica internă a Bisericii Catolice. Totuși, mai mulți cardinali sunt considerați favoriți de presa internațională și de observatorii Vaticanului, pe baza profilului lor și a influenței în Colegiul Cardinalilor”, a avertizat Grok.

Favorit să devină succesor al Papei Francisc, conform analizei Grok este cardinalul italian Pietro Parolin (70 de ani), cotat cu 30% din șanse. Este Secretar de Stat al Vaticanului, moderat, cu vastă experiență diplomatică. El este văzut drept un continuator al politicii lui Francisc, ceea ce îl face atractiv pentru cardinalii promovați de defunctul papă. Aceștia reprezintă aproximativ 80% din electori.

Grok crede că avantajul lui Pietro Parolin este cunoașterea profundă a Vaticanului și profilul de echilibru între progresiști și conservatori. Pe de altă pare, originea italiană ar putea fi un dezavantaj, dat fiind că ultimul papă italian a fost ales în 1978.

Pe locul secund, cu 25% șanse de a fi ales se situează cardinalul Luis Antonio Tagle (67 de ani), din Filipine. Numit „Papa Francisc al Asiei”, el este un progresist carismatic, susținător al incluziunii, având o atitudine mai deschisă ață de față de comunitatea LGBT. Luis Antonio Tagle reprezintă Asia, unde catolicismul este în creștere.

Avantajul său este popularitate globală și susținerea de care se bucură din partea aripii progresiste. Ca dezavantaj, Grok indică controversele privind activitatea Caritas Internationalis și vârsta relativ tânără. El ar putea avea un pontificat lung, ceea ce i-ar descuraja pe alți pretendenți la această funcție.

So if they choose Cardinal Pietro Parolin or Péter Erdő, then that should be the last pope before the Geophysical Event, according to the Malachy Prophecy.

