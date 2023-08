Explozie devastatoare la un depozit de artificii din Thailanda: Cel puțin 10 morți și peste 100 de răniți (VIDEO)

O explozie devastatoare s-a produs sâmbătă la un depozit de artificii din orașul Sungai Kolok din sudul Thailandei. Cel puțin zece persoane au decedat și peste o sută au fost rănite în urma deflagrației. Proprietarul depozitului este acuzat de neglijență, întrucât se presupune că explozia a fost cauzată de lucrări de sudură într-o clădire unde se depozitau ilegal artificii.

Guvernatorul provinciei Narathiwat, Sanan Pongaksorn, a declarat că au fost identificate zece persoane decedate, iar resturile a două cadavre nu au putut fi încă identificate. Medicii legiști vor efectua teste ADN pentru a stabili identitatea acestor victime. Cu toate acestea, primele rapoarte indică faptul că acestea ar fi două persoane distincte.

Poliția care investighează cauza exploziei suspectează că depozitarea artificiilor nu a fost autorizată. Comandantul poliției din Narathiwat, generalul-maior Chalermporn Khamkhiew, a declarat că au fost livrate petarde în depozit cu puțin timp înainte de explozie. Ei investighează dacă aceste petarde au fost transportate legal sau ilegal. De asemenea, nu s-a putut găsi nicio autorizație pentru deținerea sau vânzarea de petarde pentru fabrica respectivă.

