Explozie în cel mai mare port comercial din Iran. Autoritățile anunță peste 400 răniți

Cel puţin 408 persoane au fost rănite într-o care a avut loc în cel mai mare port comercial din , Shahid Rajai. Autoritățile nu cunosc detalii despre cauza care a provocat explozia.

Portul comercial Shahid Rajai este situat în apropierea oraşului iranian Bandar Abbas, fiind considerat cel mai mare din Iran. Peste 70% din mărfurile exportate sau importate de Iran tranzitează pe aici, pe malul strâmtorii Ormuz. Portul este situat la aproximativ 1.000 de kilometri sud de capitala Iranului, Teheran.

„O puternică explozie s-a produs pe un chei al portului Shahid Rajai”, a declarat un oficial al administraţiei portuare, Esmail Malekizadeh.

În explozia misterioasă care a avut loc au fost rănite cel puţin 115 persoane, după cum a anunţat televiziunea de stat iraniană, citată de Reuters.

„Pentru moment, 115 răniţi au fost transferaţi către centre medicale”, a transmis postul public iranian de televiziune.

🇮🇷 The explosion site in Shahid Rajaee Port was an office building and the main cause is still unknown.

Destruction of nearby office buildings due to the blast wave

Video said to be of the moment of the explosion

— dana (@dana916)