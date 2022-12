Explozie la un restaurant din Turcia. Şapte morţi şi cinci răniţi

Şapte persoane au murit și cinci au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc la un restaurant în Turcia.

Huseyin Aksoy, guvernatorul orașului turc Aydin, a declarat că șapte persoane au murit și patru au fost rănite într-o explozie care a avut loc la un restaurant, scrie .

O explozie într-un restaurant situat în orașul turc Aydin a ucis cel puțin șapte clienți vineri, a informat publicația locală, potrivit The Daily Sabah. Potrivit presei turce, guvernatorul Aydin Huseyin Aksoy a declarat că șapte persoane au murit și alte patru au fost rănite în explozia care a avut loc în districtul Nazilli.

