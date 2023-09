Explozii în Evpatoria, Crimeea. Regiunea a fost atacată cu drone de Ucraina (VIDEO)

Dronele ucrainene au efectuat un raid asupra regiunii Evpatoria din Crimeea, în noaptea de miercuri spre joi, iar localnicii au raportat explozii puternice și au distribuit imagini cu o coloană mare de fum, transmite .

În regiunea Evpatoria există mai multe unități militare. Nu departe este situată și baza aeriană Saki, pe care armata ucraineană a atacat-o și în trecut.

Se crede că a fost blocat și traficul pe podul din Crimeea, care se află la 250 de kilometri de Evpatoria, în celălalt capăt al peninsulei.

Pro-Russian telegram channels are reporting 4 big explosions in Crimea. The video below if from Evpatoria.

Ministerul rus al apărării susține că în zona Peninsulei Crimeea au fost doborâte 11 drone.

Cu puțin timp înainte, instituția spunea că dronele navale ucrainene au încercat să atace un vas rusesc – potrivit Moscovei, din nou fără succes, fiind distruse toate cele cinci drone.

LARGE EXPLOSIONS IN 🇷🇺-OCCUPIED CRIMEA

Large explosions in Evpatoria, 🇷🇺-occupied Crimea.

After Ukraine’s 🇺🇦 successful attacks on the 🇷🇺 Black Sea Fleet last night in Crimea, it appears 🇺🇦 is going at it again.

— Jason Jay Smart (@officejjsmart)