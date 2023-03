Extinderea Schengen lipsește din agenda JAI din martie. Ce s-ar putea schimba după alegerile din Austria

Extinderea Schengen lipsește de pe agenda JAI din luna martie. Reuniunea din 9-10 martie este şi prima oficială a Consiliului JAI după cea din decembrie anul trecut, când pe agendă s-a aflat şi aderarea Croaţiei, a României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen.

Extinderea Schengen lipsește de pe agenda JAI

În aceste condiții, eurodeputatul Victor Negrescu spune că este necesară o nouă strategie pentru atingerea acestui obiectiv pentru ţara noastră până la alegerile europarlamentare de anul viitor.

„Din păcate, subiectul (extinderii) Schengen nu este pe ordinea de zi a Consiliului JAI din luna martie şi acest lucru îngreunează procesul de relansare a dezbaterii despre aderarea la spaţiul Schengen în cursul acestui an, pentru că un eventual vot, sau un nou vot, trebuie pregătit.

Vă reamintesc că anul trecut au fost două reuniuni care au precedat votul din decembrie în care s-a discutat despre extinderea zonei Schengen şi au fost discutate, cu acele ocazii, inclusiv draft-urile ce reglementau aderarea la spaţiul Schengen.

În acest context, este evident că trebuie să venim cu o nouă strategie pentru a obţine acest deziderat pentru ţara noastră până la alegerile europarlamentare de anul viitor.

Asta înseamnă să fim mai prezenţi în capitalele europene, să dezvoltăm o acţiune comună împreună cu Comisia Europeană în aşa fel încât să convingem partenerii europeni şi, de ce nu, în acelaşi timp să încercăm un dialog cu partenerii austrieci, mediat – dacă nu se poate direct – de Comisia Europeană sau de statele influente din Uniunea Europeană”, a afirmat Negrescu în declaraţia pentru Agerpres.

Alegeri importante în Austria

Acesta a precizat că există posibilitatea ca Austria să își revizuiască poziția cu privire la aderarea României după alegerile regionale:

„Înţeleg că şi Suedia, şi Spania, care deţin succesiv preşedinţia Consiliului UE în acest an, caută soluţii. În acest sens, personal am fost în dialog cu reprezentanţii ambelor state, am fost chiar la Madrid, am discutat cu miniştrii suedezi. Căutăm soluţii şi este important ca în această logică toţi actorii relevanţi din România să sprijine acest demers important pentru ţara noastră”, a accentuat eurodeputatul social-democrat.

În opinia sa, este nevoie să se revină la un alt fel de argumente, ”să arătăm încă o dată că acest veto aplicat extinderii zonei Schengen cu România şi Bulgaria este de fapt un veto la adresa solidarităţii europene şi că miza depăşeşte România şi este mult mai amplă, ce ţine inclusiv de capacitatea noastră de răspuns la actualele provocări”.

Eurodeputatul Victor Negrescu anterior că președinția suedeză la Consiliul UE ar plănui un posibil vot în iunie pentru aderarea la Schengen, dar pentru acest lucru este nevoie de mai multă coerență și de o acțiune diplomatică mai clară din partea României.