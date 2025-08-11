O femeie din Franța a pus la cale un plan pentru a-și ucide fostul soț. Nu a fost singură, însă. Pentru a-l pune în aplicare, ea a beneficiat de ajutorul partenerul și fiul ei.
Totul a început pe 3 august, atunci când o tânăra a sesizat Poliția, povestindu-le agenților o destăinuire pe care i-a făcut-o propria mamă. Se pare că femeia în vârstă de 50 de ani plănuia să-și ucidă fostul soț, pentru că nu își dorea să împartă cu acesta moștenirea pe care o primise.
După o ceartă cu fostul soț pe tema moștenirii, femeia și-a făcut un plan pentru a-l ucide pe bărbat și a păstra banii pentru ea. Planul îi implica și pe actualul său partener, în vârstă de 52 de ani, dar și pe fiul ei de 26 de ani. Tânărul a călătorit special din Belgia până în Franța, pentru a-și ajuta mama să comită crima, relatează Le Figaro, potrivit Mediafax, citat de Observator News.
Poliția a acționat rapid rapid și, pe 5 august, a făcut o operațiune la Bordeaux, cu sprijinul unității Raid.
Din fericire, cei trei au fost prinși înainte să acționeze. În timpul audierilor, au recunoscut tot, dar au încercat să-și diminueze vina. Aceștia plănuiau să-l răpească pe bărbat, să-l ucidă și să-i ascundă cadavrul într-un lac sau pădure. Faptul că deja închiriaseră o dubă pentru momentul în care ar fi acționat i-a făcut pe polițiști să înțeleagă că intențiile erau cât se poate de reale.
Pe 7 august, au fost puși sub acuzare pentru tentativă de crimă și asociere infracțională. Au fost plasați în arest preventiv.