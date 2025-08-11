O femeie din Franța a pus la cale un plan pentru a-și ucide fostul soț. Nu a fost singură, însă. Pentru a-l pune în aplicare, ea a beneficiat de ajutorul partenerul și fiul ei.

Cine a înștiințat autoritățile despre planul femeii

Totul a început pe 3 august, atunci când o tânăra a sesizat Poliția, povestindu-le agenților o destăinuire pe care i-a făcut-o propria mamă. Se pare că femeia în vârstă de 50 de ani plănuia să-și ucidă , pentru că nu își dorea să împartă cu acesta moștenirea pe care o primise.

După o ceartă cu fostul soț pe tema moștenirii, femeia și-a făcut un plan pentru a-l ucide pe bărbat și a păstra banii pentru ea. Planul îi implica și pe actualul său partener, în vârstă de 52 de ani, dar și pe fiul ei de 26 de ani. Tânărul a călătorit special din Belgia până în Franța, pentru a-și ajuta mama să comită crima, relatează Le Figaro, potrivit Mediafax, citat de .

Poliția a acționat rapid rapid și, pe 5 august, a făcut o operațiune la Bordeaux, cu sprijinul unității Raid.

Ce plan avea femeia

Din fericire, cei trei au fost prinși înainte să acționeze. În timpul audierilor, au recunoscut tot, dar au încercat să-și diminueze vina. Aceștia plănuiau să-l răpească pe bărbat, să-l ucidă și să-i ascundă cadavrul într-un lac sau pădure. Faptul că deja închiriaseră o dubă pentru momentul în care ar fi acționat i-a făcut pe polițiști să înțeleagă că intențiile erau cât se poate de reale.

Pe 7 august, au fost puși sub acuzare pentru tentativă de crimă și asociere infracțională. Au fost plasați în .