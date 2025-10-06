O femeie a fost dusă de urgență la după ce a început să aibă dureri foarte mari în partea dreaptă și a vomitat sânge. Ea credea că are apendicită, însă, de fapt, urma să nască.

Ce s-a întâmplat

Megan Isherwood, în vârstă de 26 de ani, a acuzat dureri foarte mari în partea dreaptă, în dimineața zilei de 9 septembrie. Femeia s-a gândit că este vorba de apendicită. A fost dusă de urgență la spital, unde medicii au constat că, de fapt, era însărcinată.

„Am rămas fără cuvinte – nu-mi venea să cred ce tocmai s-a întâmplat”, a declarat proaspăta mămică Megan Isherwood. „Nu am avut nicio burtă, niciun simptom, pur și simplu a apărut de nicăieri”, a adăugat, conform

Cum a aflat că este însărcinată

Paramedicii au sosit și au verificat-o pe Isherwood, presupunând că suferă de apendicită din cauza durerii din partea dreaptă a corpului, precum și a ritmului cardiac ridicat.

Ea a fost dusă la spitalul local pentru examinări suplimentare. Femeia se pregătea să fie văzută de un medic, însă a început să sângereze abundent.

„15 medici erau înghesuiți în jurul ei încercând să afle ce era în neregulă”, își amintește rezidenta din Blackburn. „Au decis să facă o tomografie computerizată, precum și o ecografie pentru a exclude sarcina, dar atunci au găsit un cap și un picior. Apoi m-au dat undă albastră la spitalul Burnley din apropiere, deoarece au o moașă”.

Băiețel născut prematur

Isherwood nu a reușit să ajungă la următoarea unitate medicală la timp, și a născut în spatele unei ambulanțe cu mai mulți paramedici.

„Trebuia doar să împing”, a spus ea. „Am fost atât de șocată și agitată, încât nu-mi venea să cred ce tocmai se întâmplase”, a adăugat.

Situația a fost mai complicată. Medicii și-au dat seama că micuțul bebeluș era albastru și nu mai respira. Din fericire, au reușit să-l resuciteze pe copilul născut prematur.

Mama și fiul au fost duși la Unitatea de Terapie Intensivă Neonatală, unde au fost diagnosticați cu sepsis. Din fericire, și-au revenit complet.

Mama crede că tatăl copilului este un bărbat cu care nu este într-o relație, însă este fericită cu noua ei viață. Micuțul a fost numit Jaxson și este considerat „un miracol”.