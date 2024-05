Fermierii francezi au atacat camioanele străine și le-au distrus mărfurile. Au fost vizate produse importate din alte țări UE (FOTO, VIDEO)

Fermierii francezi au atacat camioane străine care transportau produse de import în departamentul Drome din sudul Franței și le-au distrus mărfurile, a relatat presa locală, joi, pe măsură ce protestele din țară au escaladat, potrivit .

Fermerii au ținut în loc cel puțin o duzină de camioane și au aruncat transporturi de conopidă belgiană, pui polonez și vin spaniol pe un drum național din Malataverne, spun jurnaliștii de la postul de radio France Bleu, citându-l pe unul dintre fermieri.

French Farmers empty foreign trucks of imported products in Montélimar. The merchandise was unloaded and donated to the Charity organization Restos du Coeur.

