Acasa » Externe » Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”

Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”

29 oct. 2025, 13:02
Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”
Brigitte Macron, prima doamnă a Franței. Foto: Hepta - Bestimage / SLEMOUTON
Cuprins
  1. Cum a afectat-o hărțuirea pe Brigitte Macron, potrivit declarațiilor făcute de fiica ei
  2. De la ce a pornit totul

Fiica lui Brigitte Macron a declarat marți în fața unui tribunal din Paris că mama sa suferă acum de „anxietate severă” din cauza afirmațiilor care pun la îndoială faptul că ar fi femeie. 

Cum a afectat-o hărțuirea pe Brigitte Macron, potrivit declarațiilor făcute de fiica ei

Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, susține că este important pentru ea să depună mărturie în procesul intentat de propria mamă. Zece persoane sunt acuzate că au hărțuit-o pe Prima Doamnă a Franței, prin răspândirea în mediul online a ceea ce procurorii au descris drept „comentarii răuvoitoare” despre genul și sexualitatea sa.

„Nu există o singură săptămână în care să nu fie hărțuită”, a declarat Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, potrivit CNN.

Ea susține că mama ei trebuie să fie constant atentă la ceea ce poartă sau la modul în care se comportă de teamă că orice imagine a ei ar putea fi „distorsionată” și transformată într-o „armă” în mediul online. Cyberbullying-ul a afectat sănătatea mintală a lui Brigitte Macron, a spus Auzière, adăugând că acest diagnostic este  susținută de evaluări medicale.

Cea mai mică dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron, din prima căsătorie cu André-Louis Auzière, a declarat că atacurile au afectat profund și restul familiei. Mama ei este devastată că „nepoții ei aud ce se spune” și „nu știe cum să oprească acest lucru”, a explicat ea.

De la ce a pornit totul

Totul a început în august 2024, atunci când avocatul lui Brigitte Macron a depus o plângere pentru hărțuire online. Ca urmare a demersurilor legale, au fost arestate mai multe persoane, în februarie și martie 2025.

Cele zece persoane acuzate de hărțuire au pus la îndoială faptul că Prima doamnă a Franței ar fi cu adevărat femeie, exprimându-și părerile cu privire la sexul lui Brigitte în spațiul online. De asemenea, au fost voci care au comentat diferența mare de vârstă dintre Brigitte și Emmanuel Macron, acuzând-o pe soția președintelui de „pedofilie”, a declarat procurorul.

Printre persoanele care au ajuns în fața instanței se numără opt bărbați și două femei. Dacă vor fi condamnați, inculpații riscă până la doi ani de închisoare.

Procesul are loc la trei luni după ce Emmanuel Macron și soția sa au intentat un proces de defăimare împotriva moderatoarei de podcast, Candace Owens. Tânăra este vizată de 22 de capete de acuzare, după ce ar fi afirmat că Brigitte Macron ar fi bărbat.

