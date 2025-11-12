Ministrul apărării din Finlanda, Antti Hakkanen, a avertizat că China alimentează „masiv” efortul de război rus.

Despre ce este vorba

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea „a mers atât de departe”, încât această țară „finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei” în , scrie Agerpres.

„Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanțare prin alte mijloace, însă China o face deliberat”, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din țările nordice, la Helsinki.

O provocare importantă pentru Alianța Atlantică

Antti Hakkanen a mai spus că Beijingul „furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare și organizează exerciții militare comune și alte activități de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific și regiunile europene”.

Potrivit ministrului finlandez, aceasta este o provocare importantă pentru Alianța Atlantică, însă una pe care ea ar trebui să o poată depăși.

Cooperarea militară, întărită

Antti Hakkanen a mai adăugat că țările nordice își întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele amenințări, susținând totodată capacitățile NATO pe Flancul Nordic.

„Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene nordice ca o forță unificată”, a precizat Hakkanen.

Triplarea producțiilor de muniție

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia și Danemarca preconizează o triplare a producției lor de muniții și dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda este un susținător ferm al Ucrainei. Țara s-a alăturat NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Țara împarte o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

Trump, despre Finlanda

Președintele american Donald Trump a mărturisit, luna trecută, că în cazul unui atac rusesc în Finlanda, el este pregătit să apere țara.

„Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi, dar nu cred că se va întâmpla… Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo să ajutăm”, a declarat Trump, la momentul respectiv.