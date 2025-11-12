B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”

Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”

Selen Osmanoglu
12 nov. 2025, 23:51
Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. O provocare importantă pentru Alianța Atlantică
  3. Cooperarea militară, întărită
  4. Triplarea producțiilor de muniție
  5. Trump, despre Finlanda

Ministrul apărării din Finlanda, Antti Hakkanen, a avertizat că China alimentează „masiv” efortul de război rus.

Despre ce este vorba

Potrivit ministrului finlandez, cooperarea Chinei „a mers atât de departe”, încât această țară „finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei” în Ucraina, scrie Agerpres.

„Rusia nu ar fi capabilă să ducă un război foarte mult timp doar cu resursele sale. India, desigur, aduce o finanțare prin alte mijloace, însă China o face deliberat”, a declarat ministrul la finalul unei reuniuni cu omologii săi din țările nordice, la Helsinki.

O provocare importantă pentru Alianța Atlantică

Antti Hakkanen a mai spus că Beijingul „furnizează componente militare, cooperează cu industria de apărare și organizează exerciții militare comune și alte activități de anvergură în Arctica, Antarctica, Indo-Pacific și regiunile europene”.

Potrivit ministrului finlandez, aceasta este o provocare importantă pentru Alianța Atlantică, însă una pe care ea ar trebui să o poată depăși.

Cooperarea militară, întărită

Antti Hakkanen a mai adăugat că țările nordice își întăresc cooperarea militară pentru a înfrunta viitoarele amenințări, susținând totodată capacitățile NATO pe Flancul Nordic.

„Astăzi, am discutat despre utilizarea a 250 de avioane de vânătoare ale forțelor aeriene nordice ca o forță unificată”, a precizat Hakkanen.

Triplarea producțiilor de muniție

Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegia și Danemarca preconizează o triplare a producției lor de muniții și dezvoltarea de coridoare de mobilitate pentru echipamentele militare din regiune.

Finlanda este un susținător ferm al Ucrainei. Țara s-a alăturat NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Țara împarte o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

Trump, despre Finlanda

Președintele american Donald Trump a mărturisit, luna trecută, că în cazul unui atac rusesc în Finlanda, el este pregătit să apere țara.

„Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi, dar nu cred că se va întâmpla… Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo să ajutăm”, a declarat Trump, la momentul respectiv.

Tags:
Citește și...
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Externe
Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Externe
Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Externe
Kate Middleton, gest emoționant în onoarea englezilor care au murit în Al Doilea Război Mondial. Cum au marcat membrii familiei regale Ziua Armistițiului
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Externe
Guvernul ucrainean zguduit de un uriaș scandal de corupție. Ministrul Justiției a fost suspendat din guvern
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Externe
Primul robot umanoid creat în Rusia a căzut pe scenă, chiar în timpul lansării. Filmarea s-a viralizat rapid (VIDEO)
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Externe
Soldații ruși au dat armele la schimb pe crengi. Cum au fost surprinși doi militari, în timpul unui antrenament anti-drone (VIDEO)
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Externe
Numărul de ucraineni care fug în UE a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii doi ani, în luna septembrie
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
Externe
Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Externe
„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi cere Regelui Charles să-l ajute pentru a-și recupera banii de pe o cursă neplătită de un oficial britanic
Ultima oră
00:00 - De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
23:58 - Anunțul Oanei Țoiu despre tarifele telefonice în Uniunea Europeană. Cum vor beneficia românii din diaspora
23:29 - Postul Crăciunului se apropie. Ce reguli trebuie respectate, ce superstiții păstrează românii și ce se mănâncă în această perioadă
22:57 - Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
22:56 - Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
22:37 - Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
22:08 - Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
22:07 - Ministrul Justiției, după întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații și liderii coaliției pe tema pensiilor speciale: “Au existat discuții ample, însă, nu am în față perspectiva unei finalități în ceea ce privește conturarea unui proiect de lege” (VIDEO)
21:55 - Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
21:52 - Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații