O parte din podul Hongqi, recent inaugurat în provincia Sichuan din China, s-a prăbușit marți după amiază pe o autostradă națională. Incidentul a atras atenția asupra siguranței proiectelor de infrastructură din vestul Chinei. Autoritățile locale investighează cauzele prăbușirii și condițiile terenului.

Ce s-a întâmplat pe podul Hongqi

Autoritățile au anunțat că prăbușirea podului de 758 de metri a fost cauzată de alunecări de teren. Poliția din Maerkang a închis ul încă de luni după-amiază. Motivul a fost semnalarea unor fisuri pe versanți și drumuri în apropiere, precum și deplasări de teren.

Marți după-amiază, condițiile de pe versant s-au agravat. Aceste alunecări au dus la prăbușirea podului de acces și a platformei rutiere. Potrivit unui videoclip postat de Sichuan Road & Bridge Group, construcția podului a fost finalizată la începutul acestui an, relatează Adevărul.ro.

Ce îngrijorări ridică incidentul

Prăbușirea unei structuri noi ridică semne de întrebare privind standardele de construcție pe termen lung. Aceasta este o problemă mai ales în provinciile vestice, unde proiectele traversează terenuri instabile.

Deși nu există dovezi ale unor defecte de construcție la podul Hongqi, incidentul survine la câteva luni după un alt accident major. În august, un pod feroviar în construcție în provincia Qinghai s-a prăbușit în timpul unei operațiuni de tensionare a cablurilor.

Accidentul din Qinghai a ucis cel puțin 12 muncitori și a lăsat alți patru dispăruți, potrivit . Asta subliniază riscurile asociate lucrărilor pe terenuri dificile și necesitatea unor controale stricte de siguranță.

Care sunt efectele prăbușirii pentru trafic

Închiderea podului a blocat traficul pe autostrada care leagă centrul de Tibet. Autoritățile locale investighează cum să asigure siguranța în zonă și să permită reluarea traficului cât mai curând.

Videoclipurile și rapoartele oficiale arată daunele și alunecările de teren care au afectat platforma rutieră. Aceste imagini sunt folosite pentru a evalua daunele și pentru a planifica lucrările de reparație.