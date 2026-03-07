Succesorul ayatollahului Ali Khamenei la conducerea va fi desemnat în carul unei reuniuni care se va ţine în următoarele 24 de ore, a anunțat presa din Teheran.

Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului , se va reuni „în următoarele 24 de ore”. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, 7 martie, de agenţia iraniană de presă Fars, conform informațiilor preluate de AFP. Autorul acestei afirmații este Hossein Mozafari, membru al Adunării.

Oficialul iranian a cerut populaţiei să se abţină de la orice speculaţii şi la răspândirea de zvonuri despre acest subiect.

a lui Khamenei, care a fost ucis sâmbăta trecută de primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului, a fost declanşată chiar a doua zi după eveniment. Adunarea Experţilor are 88 de membri, însă sediile sale de la Teheran şi din oraşul sfânt Qom, din sudul ţării, au fost lovite de israelieni.

Până la desemnarea viitorului lider, puterea interimară în Iran este exercitată de preşedintele Masoud Pezeshkian. Acesta face echipă cu şeful puterii judecătoreşti, Golam Hossein Mohseni-Ejei, şi cu clericul Alireza Arafi, membru al Adunării Experţilor.

Israelul amenință cu eliminarea viitorului lider

Ministrul Apărării din , Israel Katz, a amenințat miercuri că îl va elimina pe succesorul liderului suprem, mort, Ali Khamenei. Oficialul de la Tel Aviv a avertizat că orice lider suprem iranian ales să-i succeadă ayatollahului va deveni o ţintă de eliminat pentru armata israeliană, transmite .

„Orice lider numit de regimul terorist iranian să continue şi să conducă planul de a distruge Israelul, să ameninţe Statele Unite şi lumea liberă şi ţările din regiune şi să oprime poporul iranian va fi o ţintă de eliminat”, a transmis şeful diplomaţiei israeliene, într-o postare pe X.

El a adăugat că nu va conta unde se va ascunde acesta. IDF este instruit să acționeze pentru a elimina orice persoană care îi va succeda lui Khamenei. Katz a mai spus că Israelul va continua să acționeze pentru a zdrobi capacitățile regimului iranian și pentru a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să-l răstoarne și să-l înlocuiască.

„Nu contează cum îi cheamă sau unde se ascund. Prim-ministrul și cu mine am instruit IDF să se pregătească și să acționeze prin toate mijloacele pentru a îndeplini misiunea, ca parte integrantă a obiectivelor Operațiunii «Răgetul Leului»”, a adăugat Israel Katz.