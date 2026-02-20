B1 Inregistrari!
Fondator ASOS, moarte misterioasă în Thailanda. Magnatul britanic a căzut de la etajul 17

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 17:13
Foto: Hepta - Abaca Press / JMP-Taamallah/ABACA
Fondatorul ASOS, cunoscutul milionar britanic Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut în condiții misterioase de la balconul unui apartament situat la etajul 17 în Thailanda.

Griffiths a pus bazele magazinului online în anul 2000, iar după ce a părăsit compania în 2005, s-a mutat definitiv în Thailanda. Bărbatul de 58 de ani s-a prăbușit de la balconul locuinței sale din Pattaya, un incident care a șocat comunitatea de afaceri, scrie DCnews.

Primele concluzii ale anchetei din Pattaya după moartea afaceristului

Din primele date oferite de poliția din Pattaya, se pare că milionarul se afla singur în locuință, iar ușa era încuiată pe dinăuntru. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe britanic a confirmat decesul și a precizat că autoritățile sunt în contact cu familia victimei pentru a oferi sprijinul necesar. Între timp, apropiații bărbatului vorbesc despre circumstanțe suspecte și cer o investigație amănunțită.

Corpul neînsuflețit a fost găsit de serviciile de urgență, iar poliția a raportat că nu au fost descoperite semne de dezordine în apartament. Cu toate acestea, autoritățile nu exclud posibilitatea unei crime până la finalizarea tuturor testelor medico-legale. O autopsie va stabili cel mai probabil  cauza decesului.

Fondatorul ASOS a fost acuzat de fraudă și dispute juridice în trecut

Coincidență sau nu, moartea omului de afaceri a venit chiar în mijlocul unui conflict juridic cu fosta sa soție thailandeză. Aceasta l-a acuzat pe Griffiths că ar fi furat o jumătate de milion de lire sterline dintr-o companie pe care o dețineau împreună. Femeia susține că acesta ar fi falsificat documente oficiale pentru a vinde terenuri și acțiuni fără știrea ei.

Deși fusese eliberat după ce a negat toate acuzațiile, ancheta era încă activă la momentul decesului său. Pe lângă problemele legale din Thailanda, viața personală a milionarului fusese marcată de incidente. După divorțul de prima soție din Marea Britanie, acesta s-a recăsătorit în Thailanda și a avut doi copii, însă și această relație se încheiase cu câțiva ani în urmă.

Ascensiunea și proiectele profesionale de după ASOS

Quentin Griffiths a câștigat milioane de lire sterline, dar a demisionat din funcția de director de marketing după patru ani de activitate. Totuși, proiectele sale de business lansate ulterior nu au mai atins același succes. Firme de modă online precum EBTM sau Adili, pe care le-a cofondat după 2005, au întâmpinat dificultăți financiare majore și au ajuns în final să fie dispară.

Chiar dacă demisionase din funcția de director, magnatul a continuat să obțină profituri uriașe din vânzarea acțiunilor deținute la ASOS. Acesta încasa sume de peste 15 milioane de lire sterline.

De asemenea, milionarul și-a dat în judecată propriii contabili și i-a acuzat de sfaturi fiscale greșite, care l-au costat milioane de lire.

