Un fost comandant suprem al NATO în Europa a precizat recent că la finalul războiului Ucraina va fi cea mai puternică armată din Europa. „Când războiul se va termina, armata ucraineană va fi cea mai puternică armată din Europa, așa că vrem să-i avem de partea noastră”, a declarat Philip M. Breedlove, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, în cadrul televiziunii .

Ce a precizat un fost comandant NATO despre Ucraina

Generalul a declarat în cadrul emisiunii că ucrainenii au acum a doua cea mai puternică armată din Europa. „Au piloți curajoși care încearcă să lupte la maximum și trebuie să-i ajutăm să se echipeze mai bine”, a spus el. De asemenea, a subliniat marele potențial al marinei, care se descurcă bine în lupta împotriva flotei rusești. „Așadar, armata ucraineană va fi în curând cea mai puternică armată din toată Europa când războiul se va termina, așa că, bineînțeles, vrem să-i avem de partea noastră.”

În prezent, există opinii politice diferite cu privire la posibila aderare a Ucrainei la NATO. De exemplu, președintele SUA, Donald Trump, prim-ministrul slovac, Robert Fico, și prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, sunt împotriva acesteia. Președintele ceh, Petr Pavel, și multe guverne din Europa de Vest sunt în favoare.

În interviu, Breedlove a subliniat, de asemenea, că ucrainenii sunt acum cei mai buni în domeniul dronelor și devin unii dintre cei mai buni în apărarea anti-drone. El a reamintit, de asemenea, că își schimbă și modul în care luptă într-un război terestru. Au realizat toate acestea într-o situație în care și-au pierdut armele nucleare și o parte din forțele aeriene în baza Memorandumului de la Budapesta din 1994. „La începutul războiului, armata ucraineană nu era pregătită așa cum este astăzi. Au reușit să construiască o forță cu adevărat uimitoare tocmai sub presiunea evenimentelor de război”, a spus fostul Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

„Trebuie să învățăm de la ei. Trimitem acolo echipe care învață cum să lupte cu drone. Vrem să folosim experiența pe care o au deja.” El a menționat că Alianța Nord-Atlantică nu avea sisteme logistice sau producție de muniții suficient de pregătite pentru acest război. „Am descoperit că nu eram pregătiți în multe lucruri. Trebuie să lucrăm mai mult la asta.”

SUA își doresc ca Europa să se implice mai mult în propria apărare

Potrivit generalului, Ucraina de la NATO „cum să-și dezvolte în continuare forțele aeriene sau marina, pe care le avem în cadrul NATO și în America, cele mai bune din lume”.

Breedlove a mai declarat în emisiune că NATO nu va fi niciodată o alianță ofensivă. „Trecutul și viitorul NATO sunt aceleași, este o alianță defensivă care ar trebui să asigure securitatea națiunilor europene și a teritoriului european”, a spus el, vorbind despre interesele Europei și ale SUA. „Cea mai mare diferență acum este că Statele Unite încep să se concentreze mai mult pe China și, prin urmare, își doresc ca Europa să se implice mai mult în propria apărare”, a adăugat el.

Potrivit generalului, comandanții NATO nu sunt încă pregătiți pentru posibila activare a Articolului 5 (principiul apărării colective) în legătură cu evenimentele de la frontiera de est. El a reamintit că în anii de după căderea Zidului Berlinului (1989) și prăbușirea Uniunii Sovietice (1991), Europa a încetat să investească în apărarea sa și să cumpere arme. Astfel, încasa un dividend al păcii.

„Abia în 2008, când Rusia a invadat Georgia și în 2014, când a invadat Ucraina, ne-am dat seama că a fost o greșeală. Că Rusia nu este un partener pentru pace.” De atunci, NATO a început, așadar, să-și pregătească și să-și reechipeze armatele. „Totuși, această muncă nu s-a încheiat încă. Deși suntem într-o poziție mai bună decât în ​​2014, când Rusia a invadat pentru prima dată Ucraina.”