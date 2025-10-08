B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Fost șef FBI pus sub acuzare la presiunea lui Donald Trump. James Comey pledează nevinovat în instanţă

Adrian Teampău
08 oct. 2025, 20:00
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA
Cuprins
  1. James Comey a devenit ținta lui Donald Trump
  2. Protest în favoarea fostului șef FBI
  3. Cazul James Comey intrumentat la presiunile lui Trump

James Comey, fostul director al FBI, pe care Donald Trump îl consideră un inamic politic a fost pus sub acuzare. El a pledat nevinovat, în fața judecătorilor, pentru acuzațiile de declaraţii false şi obstrucţionare a unei anchete a Congresului.

James Comey a devenit ținta lui Donald Trump

Acuzaţiile împotriva fostului șef al FBI au fost formulate de fosta avocată personală a lui Donald Trump, Lindsey Halligan. Aceasta a fost numită, luna trecută, procuror federal pentru districtul estic al Virginiei, tocmai în acest scop.

Numirea a survenit după ce șeful de la Casa Albă l-a forţat pe predecesorul ei să îşi dea demisia deoarece a refuat să înceapă urmărirea penală împotriva lui James Comey.

Cazul fostului șef al FBI a devenit emblematic pentru campania de represiune judiciară declanșată de Donald Trump împotriva adversarilor săi politici, relatează AFP şi Reuters.

James Comey s-a prezentat în jurul orei locale 10:00 (14:00 GMT) la un tribunal federal din Alexandria, o suburbie a Washingtonului. În fața judecătorilor, el a pledat nevinovat prin avocatul său, Patrick Fitzgerald, la acuzațiile formulate de fosta avocată a lui Trump. Aceasta l-a acuzat de declaraţii false şi obstrucţionarea unei anchete a Congresului SUA. Un judecător a stabilit pentru 5 ianuarie data începerii procesului.

Protest în favoarea fostului șef FBI

În timpul ședinței de judecată, în fața tribunalului, s-au adunat mai mulți protestatari care au susținut cauza lui James Comey. Aceștia au afișat pancarte pe care erau înscrise mesaje precum „reprimarea opoziţiei”, „acuzaţii fabricate” şi „proces spectacol”.

Aceste mesaje, din urmă, fac trimitere procesele organizate de fostul dictator sovietic Iosef Stalin, în anii ’30. În timpul Marii Epurări, din Uniunea Sovietică, dictatorul comunist și-a trimis adversarii politici, foști bolșevici de frunte, din perioada lui Lenin, în fața plutoanelor de execuție, la pușcărie sau în lagărele de muncă forțată. Aceștia erau acuzați de trădare.

Cazul James Comey intrumentat la presiunile lui Trump

Fostul director al FBI a fost concediat de Donald Trump în 2017, în timpul primului său mandat, în contextul investigațiilor care vizau o posibilă ingerință a Rusiei în campania prezidențială din 2016. De la acel moment, James Comey a devenit una din ţintele represaliilor lui Trump.

În luna septembrie a acestui an, șeful de la Casa Albă a făcut presiuni publice asupra procurorului general Pam Bondi, numită chiar de el, pentru a-l pune sub acuzare pe fostul șef FBI. Într-un mesaj pe platforma sa, Truth Social, s-a arătat surprins că acesta nu a fost pus sub acuzare.

El a forţat demisia procurorului pentru districtul estic al Virginiei, criticându-l pentru lipsa de implicare în acest cazm care îl interesa personal. Totodată, l-a înlocuit rapid cu Lindsey Halligan, fosta sa avocată, consilieră a Casei Albe. La presiunea lui Trump, aceasta a iniţiat urmărirea penală și punerea sub acuzare a lui James Comey (64 de ani) pe 25 septembrie.

Ancheta are legătură cu mărturia sa în Senat în septembrie 2020. Fostul șef FBI a fost acuzat că a negat, ca răspuns la întrebarea unui senator, că l-ar fi autorizat pe adjunctul său să fie citat sub rezerva anonimatului în mass-media legat de investigaţiile FBI.

