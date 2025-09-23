B1 Inregistrari!
Externe

Franța a recunoscut oficial statul Palestina. Macron: „A sosit momentul păcii”

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 08:27
Franța a recunoscut oficial statul Palestina. Macron: „A sosit momentul păcii”
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA
Președintele Macron al Franței a recunoscut oficial statul palestinian. Anunțul a fost făcut, luni seară, de președintele Emmanuel Macron de la tribuna Organizației Națiunilor Unite.

Ce a transmis Macron

„A sosit momentul. De aceea, fidel angajamentului istoric al țării mele în Orientul Mijlociu, pentru pace între poporul israelian și poporul palestinian, declar că Franța recunoaște astăzi statul Palestina”, a transmis Macron, preșdintele Franței.

El a mai spus că Franța își va deschide ambasadă într-un stat palestinian când Hamas va elibera toți ostaticii israelieni și va fi semnat un armistițiu în Gaza, conform Știrile ProTv.

„A sosit momentul ca cei 48 de ostatici să fie eliberați de Hamas. A sosit momentul să oprim războiul, bombardamentele din Gaza, masacrul și exodul. A sosit momentul păcii, pentru că suntem la un pas de punctul în care va fi imposibil să o mai obținem”, a adăugat.

Ce a transmis liderul palestinian

„Hamas nu va avea niciun rol în conducerea Fâșiei Gaza. Hamas și celelalte facțiuni trebuie să predea armele Autorității Palestiniene, pentru că ne dorim un singur stat fără arme, o singură lege și o singură forță de securitate legitimă”, a transmis Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene, prin videoconferință.

Întrunirea, boicotată

Statele Unite și Israelul au boicotat întrunirea. Danny Danon, ambasadorul Israelului la ONU, a declarat că este hotărât să ducă războiul mai departe.

„Mulți lideri vor vorbi astăzi despre viitorul în care Hamas nu va mai avea influență în Gaza. Dar îi întreb: cine va impune acest lucru? Cine va garanta cu adevărat că Hamas nu va mai face parte din conducerea Fâșiei Gaza? Responsabilitatea este pe umerii noștri. Israelul este hotărât să continue acest război până când vom aduce înapoi toți ostaticii. Și până când Hamas va fi complet eliminat. Abia atunci vom putea vorbi despre viitor, nu înainte și nu cu gesturi goale”, a transmis Danny Danon.

Ce state au recunoscut statul palestinian

Marea Britanie, Canada şi Australia au anunţat duminică că recunosc statul Palestina, alături de alte aproximativ 140 de ţări, conform Reuters.

„Astăzi, pentru a reda speranţa păcii pentru palestinieni şi israelieni şi pentru soluţia celor două state, Regatul Unit recunoaşte oficial statul Palestina”, a transmis premierul britanic Keir Starmer pe X.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat că va recunoaște statul palestinian și s-a oferit să construiască un viitor pașnic.

„Canada recunoaşte statul Palestina şi oferă parteneriatul nostru pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel”, a transmis Mark Carney.

„Australia recunoaşte aspiraţiile legitime şi de mult timp ale poporului palestinian pentru un stat al lor”, au transmis premierul Australiei, Anthony Albanese, şi ministrul de Externe, Penny Wong.

Reacția palestinienilor

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul palestinian duminică. Palestinienii au reacționat și au salutat aceste acțiuni.

„Este un pas care ne apropie de suveranitate şi independenţă. Poate nu va pune capăt războiului mâine, dar este un progres pe care trebuie să-l consolidăm şi să-l amplificăm. (…) Acum este momentul. Mâine este o dată istorică pe care trebuie să construim. Nu este sfârşitul”, a spus Ministra palestiniană de Externe, Varsen Aghabekian Shahin.

Ce țări se așteaptă să recunoască statul palestinian

Se așteaptă ca mai multe țări să recunoască oficial statul palestinian. Este vorba despre Franța, Belgia, Luxemburg, Andorra, San Marino și Malta, conform Libertatea.

Peste trei sferturi dintre cei 193 de membri ai ONU recunosc deja un stat palestinian. Printre aceștia se numără SUA, Israel, Italia și Germania.

Prim-ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat că țara sa ia în considerare această posibilitate, dar că decizia nu va fi dezvăluită decât în ​​această săptămână. România este una dintre cele 96 de țări ONU care recunosc statul palestinian.

