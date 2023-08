Franța critică „disprețul complet” al Rusiei pentru dreptul umanitar în Ucraina după atacurile soldate cu morți în vestul țării

Franța a criticat marți, 15 august, „disprețul complet” al Rusiei în ceea ce privește dreptul umanitar după atacurile soldate cu morți în vestul țării.

„Ea condamnă cu cea mai mare fermitate noile lovituri ruse care au vizat astăzi oraşele Lviv şi Luţk, în vestul Ucrainei, şi au cauzat moartea a trei persoane”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe, conform Agerpres.

„Aceste atacuri au vizat din nou infrastructuri civile, între care imobile rezidenţiale, ceea ce ilustrează din nou cinismul şi dispreţul complet al Rusiei pentru toate principiile dreptului internaţional umanitar, pe care îl încalcă fără ruşine”, a adăugat ea.

Atacurile nocturne din Lviv și Luțk, din vestul Ucrainei, s-au soldat cu cel puțin trei persoane decedate, conform informațiilor oferite de responsabilii locali.

La Luțk, un tir asupra unei fabrici s-a soldat cu trei morți și trei răniți, conform edilului orașului.

Orașul din vestul Ucraieni, Lviv, a fost vizat de o lovitură aeriană.

„Cum a subliniat-o în numeroase rânduri ministrul Catherine Colonna, aceste acţiuni inacceptabile sunt constitutive crimelor de război şi nu pot rămâne nepedepsite”, a mai adăugat purtătoare de cuvânt.

Aftermath of russia’s barbaric attack on Lviv region: at least 15 injured, 40 buildings damaged. It is a pure terrorism.

Video: Serhiy Kruk

— Kira Rudik (@kiraincongress)