Gazprom vrea să-și fondeze propria forță militară privată, care va fi similară cu grupul Wagner

-și fondeze propria forță militară, conform unui thinktank american, informează .

Serviciul de informații al armatei Ucrainei a declarat că ordinul necesar pentru întemeierea organizației a fost deja semnat de premierul rus, Mihail Mișustin.

modelul Grupului Wagner, ce îl are ca lider pe Evgheni Prigojin. Informația a fost anunțată și de Institutul pentru Studiul Războiului (IWS), potrivit aceleiași surse.

”Compania rusă de energie de stat Gazprom ar putea să-și creeze propria forță de securitate privată, probabil într-un efort de a normaliza grupurile paramilitare afiliate statului și de a submina companiile militare private (PMC) non-statale”, au declarat analiștii pe Twitter.

