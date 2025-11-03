Germania nu va mai acorda azil politic cetățenilor sirieni deoarece s-a încheiat, iar aceștia nu mai au motiv să-și părăsească țara. Anunțul a fost făcut de cancelarul german Friedrich Merz

Germania nu mai acordă azil sirienilor

Cancelarul german a declarat că războiul civil în Siria s-a încheiat. Drept urmare, nu mai există nici un motiv pentru a acorda azil migranţilor sirieni care ajung în Germania. Cancelarul pare să-și contrazică ministrul de externe, pe Johann Wadephul, care şi-a exprimat îndoiala că sirienii ar putea reveni în țara lor în viitorul apropiat. Acesta a evocat distrugerile provocate de război, după cum relatează agenţia EFE.

„Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania şi, prin urmare, putem începe repatrierile”, a declarat cancelarul Merz la o conferinţă de presă.

Cancelarul german a fost întrebat despre recentele declaraţii ale ministrului său de externe. El l-a contrazis pe Johann Wadephul care a apreciat că încă nu ar fi momentul potrivit ca migranţii sirieni să revină în ţara lor. Merz a declarat că sirienii trebuie să revină în țara lor pentru a participa la reconstrucție.

„Această ţară (Siria) are nevoie acum de toată forţa sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Şi de aceea mulţi se vor întoarce de bunăvoie din Germania în ţara lor”, a adăugat şeful .

Care au fost declarațiile ministrului de Externe

Ministrul Johann Wadephul a efectuat o vizită, la finalul săptămânii, la într-o suburbie a capitalei siriene Damasc. Orașul a fost devastat de războiul civil care a durat 13 ani. El a declarat că revenirea sirienilor acasă, în acest moment nu ar fi posibilă.

„Aici, aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate”, a spus Johann Wadephul.

El a mai spus că revenirea refugiaţilor sirieni acasă este, deocamdată, posibilă numai într-o măsură foarte limitată. El a declarat că o mare parte a infrastructurii a fost distrusă în cei 13 ani de război civil.

Der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende. Das Land braucht jetzt alle Kräfte, vor allem braucht es die Syrerinnen und Syrer zum Wiederaufbau. Viele wollen zurückkehren – das werden wir fördern und den Wiederaufbau dort unterstützen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler)

Peste un milion de refugiați sirieni au ajuns în Germania

Peste un milion de refugiaţi sirieni au ajuns în Germania, mai ales odată cu valul migrator masiv din 2015-2016. La vremea respectivă fosta şefă a guvernului federal, Angela Merkel, a deschis graniţele pentru toţi migranţii veniţi din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu. Au fost acceptați cetățeni inclusiv din ţări unde nu existau conflicte armate. Friedrich Merz a contestat această politică, ceea ce a dus la o ruptură cu Angela Merkel.

Luni, în conferința de presă, cancelarul Merz a spus că guvernul său ştie „că un număr mare de sirieni doresc să se întoarcă, lucru pe care îl vom încuraja şi vom ajuta de asemenea (Siria) să facă acest lucru să se desfăşoare rapid”.

El a adăugat că ministrul de Interne, Alexander Dobridt, lucrează la stabilirea măsurilor de expulzare din Germania a cetăţenilor sirieni care au comis infracţiuni pe teritoriul german.