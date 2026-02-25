Cancelarul Friedrich Merz, aflat în în China, anunță că își dorește aprofundarea bilaterale dintre cele două state. Apropierea dintre Germania și China vine în contextul tensiunilor tot mai ridicate cu administrația Trump

Cancelarul Friedrich Merz vrea o relație mai bună cu China

China şi Germania doresc să-şi aprofundeze cooperarea economică au anunțat, la Beijingm cancelarul Friedrich Merz şi premierul chinez Li Qiang. Oficialul german a început o vizită în țara asiatică menită să restabilească relaţiile de colaborare, relatează Reuters. În ultimii ani, între cele două părți s-a înregistrat un dezechilibru comercial tot mai mare.

Cu prilejul discuțiilor, Merz i-a spus lui Li că Germania acordă o mare importanţă menţinerii şi aprofundării schimburilor economice. El a numit China cel mai mare partener comercial al Germaniei de anul trecut. În același timp a subliniat necesitatea de a asigura o cooperare echitabilă şi o comunicare deschisă.

„Avem preocupări foarte specifice în ceea ce priveşte cooperarea noastră, pe care dorim să o îmbunătăţim şi să o facem echitabilă”, a declarat Merz.

La rândul său, premierul Li a îndemnat ambele părţi să colaboreze pentru a proteja multilateralismul şi comerţul liber. El a făcut referire la războiul comercial declanșat de Donald Trump care a dat peste cap sistemul comercial global.

China își asumă rolul de partener comercial serios

La întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz, premierul Li a vorbit despre consolidarea relațiilor economice. China caută să se prezinte ca un partener economic de încredere, în contrast cu Statele Unite. Pe de altă parte, Europa face eforturi să rezolve vulnerabilităţile din lanţurile sale de aprovizionare. Liderii europeni sunt îngrijorați de dependența tot mai mare de resursele din China.

„China şi Germania, ca două dintre cele mai mari economii ale lumii şi ţări importante cu o influenţă semnificativă, ar trebui să ne consolideze încrederea în cooperare, să protejăm împreună multilateralismul şi comerţul liber şi să ne străduim să construim un sistem de guvernanţă globală mai just şi mai echitabil”, a declarat Li.

Merz este la prima sa vizită în China, fiind ultimul dintr-o serie de lideri care încearcă să restabilească relaţiile cu această țară. Înaintea sa, Keir Starmer din Marea Britanie şi Mark Carney din Canada au ajuns la Beijing. De partea cealaltă, Beijingul promovează avantajele colaborării cu piaţa sa de consum masivă şi baza sa de producţie avansată.

Cancelarul german este însoţit de o delegaţie formată din reprezentanţi a 30 de companii, printre care se numără producători auto de top. Aceștia resimt puternic presiunea concurenţei chineze, care contribuie la un dezechilibru comercial în creştere menit să stârnească îngrijorare la Berlin și care a dus la apeluri pentru politici protecţioniste.

Rolul pe care l-ar putea juca cancelarul Friedrich Merz în relația China – UE

O colaborare mai strânsă între cea mai mare economie europeană şi China ar putea pregăti terenul pentru redefinirea relațiilor dintre și China. Iar cancelarul Friedrich Merz ar putea juca un rol foarte important.

De altfel, publicațiile chineze de stat au subliniat, înaintea vizitei, potenţialul cooperării UE-China. Cele două părți ar putea deveni o forță stabilizatoare în contextul politicilor tarifare impuse de SUA care perturbă comerţul mondial. Agenţia de stat Xinhua a citat un sondaj al Camerei de Comerţ Germane care arată că progresele în materie de inovare din China se reflectă în sediile centrale din Germania.

Totodată ziarul Global Times, de stat, a afirmat că preocupările legate de concurenţa cu China vor fi depăşite de atracţia pieţei asiatice masive.

„Retorica precum «rival sistemic» şi «eliminarea riscurilor» a complicat uneori politica Germaniei faţă de China. (…) Cu toate acestea, entuziasmul şi acţiunile comunităţii de afaceri germane vorbesc mai tare decât sloganurile politice”, susține publicația.