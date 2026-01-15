B1 Inregistrari!
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)

S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 ian. 2026, 17:16
S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Angajatul Ford i-a stricat vizita lui Trump. Și e și mândru de asta
  2. Ce donații a strâns angajatul

Un angajat de la o fabrică Ford din Michigan a primit donații de sute de mii de dolari, după ce a fost suspendat de la locul de muncă pentru că l-a insultat pe președintele Donald Trump.

Angajatul Ford i-a stricat vizita lui Trump. Și e și mândru de asta

Marți, Donald Trump a vizitat uzina Ford din Michigan. La un moment dat, unul dintre angajați, identificat apoi ca fiind TJ Sabula, a zbierat la Trump: „protector de pedofili!”, aluzie la apropierea președintelui de pedofilul Jeffrey Epstein.

Președintele i-a răspuns cu o înjurătură și degetul mijlociu ridicat în aer.

O sursă din sindicat a dezvăluit apoi presei că TJ Sabula a fost suspendat. Sindicatul analizează acum situația și se pregătește să-și sprijine angajatul.

TJ Sabula a susținut pentru The Washington Post că „nu-i pare rău” pentru ce a făcut.

„Soarta nu-ți surâde prea des în viață, așa că atunci când o face, trebuie să fii pregătit și să profiți”, a mai afirmat el.

Ce donații a strâns angajatul

După incident au fost deschise două conturi GoFundMe pentru Sabula. În doar 24 de ore, acestea au strâns pentru el donații de peste 480.000, respectiv 329.000 de dolari, scrie Business Insider. După o zi, organizatorii au închis campaniile de strângere de fonduri.

„TJ și familia sa sunt foarte recunoscători pentru acest val de sprijin! Acum închidem donațiile și vă încurajăm să căutați alte cauze și organizații pe care să le susțineți”, au transmis organizatorii celor două campanii.

