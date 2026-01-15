Un angajat de la o fabrică Ford din Michigan a primit donații de sute de mii de dolari, după ce a fost suspendat de la locul de muncă pentru că l-a insultat pe președintele Donald Trump.

Angajatul Ford i-a stricat vizita lui Trump. Și e și mândru de asta

Marți, Donald Trump a vizitat uzina Ford din Michigan. La un moment dat, unul dintre angajați, identificat apoi ca fiind TJ Sabula, a zbierat la Trump: „protector de pedofili!”, aluzie la apropierea președintelui de

Președintele i-a răspuns cu o înjurătură și

O sursă din sindicat a dezvăluit apoi presei că TJ Sabula a fost suspendat. Sindicatul analizează acum situația și se pregătește să-și sprijine angajatul.

TJ Sabula a susținut pentru că „nu-i pare rău” pentru ce a făcut.

„Soarta nu-ți surâde prea des în viață, așa că atunci când o face, trebuie să fii pregătit și să profiți”, a mai afirmat el.

Ce donații a strâns angajatul

După incident au fost deschise două conturi GoFundMe pentru Sabula. În doar 24 de ore, acestea au strâns pentru el donații de peste 480.000, respectiv 329.000 de dolari, scrie După o zi, organizatorii au închis campaniile de strângere de fonduri.

„TJ și familia sa sunt foarte recunoscători pentru acest val de sprijin! Acum închidem donațiile și vă încurajăm să căutați alte cauze și organizații pe care să le susțineți”, au transmis organizatorii celor două campanii.