Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro

Piața imobiliară din Grecia atrage tot mai mulți români, fie că vorbim despre locuințe de vacanță, proprietăți pentru închiriere turistică sau investiții pe termen lung. Clima blândă, peisajele spectaculoase, cultura bogată și proximitatea față de România fac din această destinație o alegere naturală pentru cei care visează la o casă pe malul mării.
În acest context, a fost lansată platforma imobiliaregrecia.ro, cu un obiectiv clar: să conecteze cumpărătorii din România cu cele mai bune oportunități imobiliare din Grecia, oferind nu doar listări actualizate, ci și consultanță completă pe tot parcursul procesului de achiziție.
Fondatorii proiectului, Ana Maria Angheloiu (General Manager Grupul Premier) și Daniel Pînzaru (General Manager Premier International), explică modul în care funcționează platforma și oferă sfaturi utile românilor interesați de această piață.
În ultimii ani, interesul românilor pentru proprietăți în Grecia a crescut semnificativ. Fie că este vorba despre o casă de vacanță pentru familie sau despre o investiție cu randament bun din închirieri turistice, Grecia oferă un mix ideal între frumusețea naturală, proximitate și rentabilitate.
Misiunea platformei este de a transforma visul românilor de a deține o casă de vacanță în Grecia într-un proces clar, rapid și lipsit de riscuri. Echipa oferă consultanță 360°: evaluarea proprietăților, organizarea vizionărilor, verificarea documentelor, traduceri, asistență juridică, obținerea numărului fiscal și chiar servicii de administrare post-achiziție.
Alegerea depinde mult de scopul achiziției: utilizare personală sau închiriere.
Portofoliul include apartamente pe plajă, vile, terenuri și proiecte off-plan. Cele mai multe tranzacții se încadrează între 120.000 – 200.000 de euro, uneori la valori mai mici decât pe litoralul românesc, ceea ce face Grecia extrem de competitivă.
Procesul este simplu și durează în medie 4–6 săptămâni:
Află cum poți cumpăra o proprietate imobiliară în Grecia – informații, pași clari și consultanță dedicată
Pe lângă prețul de achiziție, cumpărătorii trebuie să ia în calcul:
Închirierea pe termen scurt poate genera randamente de 8–10% anual, în special în sezonul estival, iar aprecierea proprietăților în timp oferă siguranță pe termen lung. Echipa de consultanti imobiliari ai imobiliaregrecia.ro pune la dispoziție inclusiv pachete complete de administrare pentru cei care doresc venituri pasive.
Grecia nu este doar o destinație de vacanță, ci și o piață imobiliară solidă în care românii pot investi în siguranță. Cu sprijinul imobiliaregrecia.ro, procesul de achiziție devine transparent și lipsit de griji, de la selecția proprietății și vizionări până la semnarea actelor și administrarea post-achiziție.