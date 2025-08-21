Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro

Piața imobiliară din Grecia atrage tot mai mulți români, fie că vorbim despre locuințe de vacanță, proprietăți pentru închiriere turistică sau investiții pe termen lung. Clima blândă, peisajele spectaculoase, cultura bogată și proximitatea față de România fac din această destinație o alegere naturală pentru cei care visează la o casă pe malul mării.

În acest context, a fost lansată platforma , cu un obiectiv clar: să conecteze cumpărătorii din România cu cele mai bune oportunități imobiliare din Grecia, oferind nu doar listări actualizate, ci și consultanță completă pe tot parcursul procesului de achiziție.

Fondatorii proiectului, Ana Maria Angheloiu (General Manager Grupul Premier) și Daniel Pînzaru (General Manager Premier International), explică modul în care funcționează platforma și oferă sfaturi utile românilor interesați de această piață.

De ce Grecia?

În ultimii ani, interesul românilor pentru proprietăți în Grecia a crescut semnificativ. Fie că este vorba despre o casă de vacanță pentru familie sau despre o investiție cu randament bun din închirieri turistice, Grecia oferă un mix ideal între frumusețea naturală, proximitate și rentabilitate.

Ce oferă imobiliareGrecia.ro

Misiunea platformei este de a transforma visul românilor de a deține o într-un proces clar, rapid și lipsit de riscuri. Echipa oferă consultanță 360°: evaluarea proprietăților, organizarea vizionărilor, verificarea documentelor, traduceri, asistență juridică, obținerea numărului fiscal și chiar servicii de administrare post-achiziție.

Zonele preferate de români

Nordul Greciei (Halkidiki, Thassos, Kavala) – ușor accesibile rutier din România.

– ușor accesibile rutier din România. Insulele mari (Creta, Corfu, Zakynthos) – atractive prin frumusețea naturală și sezonul turistic extins.

Alegerea depinde mult de scopul achiziției: utilizare personală sau închiriere.

Tipuri de proprietăți și prețuri

Portofoliul include , vile, terenuri și proiecte off-plan. Cele mai multe tranzacții se încadrează între 120.000 – 200.000 de euro, uneori la valori mai mici decât pe litoralul românesc, ceea ce face Grecia extrem de competitivă.

Pașii esențiali pentru cumpărare

Procesul este simplu și durează în medie 4–6 săptămâni:

Alegerea proprietății Obținerea numărului fiscal (AFM) Verificarea documentației de către avocat Semnarea antecontractului și achitarea avansului Contractul final la notar și predarea cheilor

Taxe și costuri suplimentare

Pe lângă prețul de achiziție, cumpărătorii trebuie să ia în calcul:

impozitul pe transferul de proprietate – 3%

taxa suplimentară – 0,09%

costuri notariale, avocat, traduceri

În prezent, există și scutirea de TVA de 24%, măsură introdusă de guvernul grec pentru stimularea pieței, ceea ce face achiziția și mai avantajoasă.

Randamente și investiții

Închirierea pe termen scurt poate genera randamente de 8–10% anual, în special în sezonul estival, iar aprecierea proprietăților în timp oferă siguranță pe termen lung. pune la dispoziție inclusiv pachete complete de administrare pentru cei care doresc venituri pasive.

Grecia nu este doar o destinație de vacanță, ci și o piață imobiliară solidă în care românii pot investi în siguranță. Cu sprijinul imobiliaregrecia.ro, procesul de achiziție devine transparent și lipsit de griji, de la selecția proprietății și vizionări până la semnarea actelor și administrarea post-achiziție.