Mai multe servicii Google au fost afectate de o pană, inclusiv motorul de căutare, Gmail și YouTube, utilizatorii din România raportând probleme la accesarea acestora.

Ce servicii google au fost inactive

Potrivit site-ului , care monitorizează în timp real disfuncționalitățile platformelor online, primele semnalări privind indisponibilitatea motorului de căutare Google în România au apărut în jurul orei 10:20. Persoanele care au încercat să acceseze google.com sau google.ro au primit mesajul de eroare „Acest site este inaccesibil”.

Probleme similare au fost raportate și în alte țări, deși numărul statelor afectate și amploarea exactă a întreruperii nu sunt încă cunoscute. Pe DownDetector au fost semnalate dificultăți și la Gmail și YouTube.

Ultima pană majoră care a afectat serviciile Google a avut loc în august 2022, când au fost raportate întreruperi pentru Search, Maps, Drive și YouTube; Gmail nu fusese atunci afectat.

Campanii masive de influențare coordonate de Rusia și China

Google recent închiderea a mii de canale de YouTube și blocarea mai multor domenii web implicate în campanii de influențare coordonate care promovau interese geopolitice ale unor state, inclusiv Rusia, China, Iran, Turcia, Azerbaidjan, Israel, Ghana și România, raportează .

În perioada aprilie – iunie 2025, motorul de căutare a închis sute de canale care funcționau în cadrul unor rețele legate de firme de consultanță și entități sponsorizate de statul rus. Acestea distribuiau conținut în mai multe limbi, susținând Rusia și criticând , NATO, și Occidentul. O parte dintre campanii erau legate de canalul media RT sau alte entități media controlate de stat.