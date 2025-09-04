B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români

Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români

George Lupu
04 sept. 2025, 11:49
Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Mai multe servicii Google au fost afectate de o pană, inclusiv motorul de căutare, Gmail și YouTube, utilizatorii din România raportând probleme la accesarea acestora.

Ce servicii google au fost inactive

Potrivit site-ului DownDetector, care monitorizează în timp real disfuncționalitățile platformelor online, primele semnalări privind indisponibilitatea motorului de căutare Google în România au apărut în jurul orei 10:20. Persoanele care au încercat să acceseze google.com sau google.ro au primit mesajul de eroare „Acest site este inaccesibil”.

Probleme similare au fost raportate și în alte țări, deși numărul statelor afectate și amploarea exactă a întreruperii nu sunt încă cunoscute. Pe DownDetector au fost semnalate dificultăți și la Gmail și YouTube.

Ultima pană majoră care a afectat serviciile Google a avut loc în august 2022, când au fost raportate întreruperi pentru Search, Maps, Drive și YouTube; Gmail nu fusese atunci afectat.

Campanii masive de influențare coordonate de Rusia și China

Google a anunțat recent închiderea a mii de canale de YouTube și blocarea mai multor domenii web implicate în campanii de influențare coordonate care promovau interese geopolitice ale unor state, inclusiv Rusia, China, Iran, Turcia, Azerbaidjan, Israel, Ghana și România, raportează G4Media.

În perioada aprilie – iunie 2025, motorul de căutare a închis sute de canale care funcționau în cadrul unor rețele legate de firme de consultanță și entități sponsorizate de statul rus. Acestea distribuiau conținut în mai multe limbi, susținând Rusia și criticând Ucraina, NATO, și Occidentul. O parte dintre campanii erau legate de canalul media RT sau alte entități media controlate de stat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Externe
Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Externe
Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
Externe
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Externe
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Externe
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Externe
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Externe
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Externe
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Externe
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ultima oră
13:15 - Alimentele care pot provoca migrene. Mulți oameni le consumă, fără a bănui ce efecte au
13:03 - Trump, noi detalii despre o eventuală întâlnire Putin-Zelenski: „Ceva se va întâmpla. Vom reuși”
13:01 - Irina și Răzvan Fodor, vacanță în Elveția. Ce au pățit cei doi
12:44 - Oana Monea, ținta injuriilor Mariei Avram. „Îmi dădea mesaje noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus”
12:21 - Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”
12:19 - Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
12:11 - Satul din România care are doar opt locuitori. „Liniștea e la ea acasă. Natura ne inundă”
11:44 - DSP, în control la o maternitate din Sibiu, după ce o tânără a murit în urma unui avort. Ce nereguli au găsit inspectorii
11:30 - Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
11:05 - Premieră în România: UNATC lansează un master de Stand-up Comedy. Micutzu, printre profesori