Grecia: Navă cu peste 80 de pasageri, cuprinsă de flăcări. Zeci de oameni s-au aruncat în mare

Incendiu la bordul unei nave cu peste 80 de pasageri în Grecia. Printre turiști se aflau inclusiv copii, care s-au văzut nevoiți să se arunce în mare după ce ambarcațiunea a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile de coastă au confirmat că toți cei 82 de pasageri au fost aduși în siguranță pe uscat, unii dintre ei fiind salvați direct din vasul de lemn. Martorii povestesc că minorii implicați au rămas profund afectați de experiența traumatizantă, potrivit

DRAMATIC MOMENTS:

British tourists are rescued after jumping into the sea as wooden tourist boat was engulfed by flames in Greece.

