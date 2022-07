Guvernator: Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina a fost ucis în bombardamentele din Nikolaev

Unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, Oleksiy Vadatursky, în vârstă de 74 de ani, și soția sa Raisa au murit când o rachetă le-a lovit locuința în timpul nopții, a transmis presa ucraineană, scrie care îl citează pe guvernatorul orașului.

Autoritățile din Ucraina au transmis că orașul Nikolaev a fost ținta unui atac rusesc „masiv”. De asemenea, au precizat că orașul a trecut prin cea mai puternică ofensivă de până acum.

Oleksiy Vadatursky, și soția sa Raisa au fost uciși în locuința lor, a transmis guvernatorul orașului, Vitaly Kim. Bărbatul deținea Nibulon, care reprezintă o mare companie cu afaceri în domeniul agricol.

Totodată, de sâmbătă noapte a fost distrus un hotel, respectiv un complex sportiv. De asemenea, două școli și o benzinărie, precum și numeroase locuințe au fost afectate de acest atac.

