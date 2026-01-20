Guvernul polonez proeuropean a inițiat un proiect legislativ prin care propune tăierea ajutoarelor de urgență destinate refugiaților ucraineni. Proiectul este contestat de patronate care acuză un posibil blocaj pe piața muncii.

Guvernul polonez taie ajutoarele pentru refugiații ucraineni

consideră că situația actuală nu mai este atât de gravă și, deci nu mai necesită măsuri urgente pentru susținerea ucrainenilor care au fugit de . Guvernul polonez a anunțat că intenționează să elimine, progresiv, ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei rusești, în 2022, refugiaților ucraineni care s-au instalat în țară, transmite .

„După patru ani, situaţia este mai stabilă. Aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate progresiv şi putem trece de la soluţii temporare la soluţii permanente”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o conferinţă de presă.

Oficialul polonez a afirmat că ajutorul iniţial pentru ucraineni a fost „adoptat ca măsură de urgenţă şi temporară”. urmează să fie transmis parlamentului de la Varșovia.

Noul text abrogă dispoziţiile anterioare ce creau un sistem distinct de ajutor pentru cetăţenii ucraineni, eliminând majoritatea drepturilor specifice de care beneficiau aceştia în materie de prestaţii sociale, locuinţă şi asistenţă medicală. În schimb, proiectul menține anumite măsuri de protecție cum ar fi cele privind rezidenţa legală.

Legea este contestată de patronate

Legea propusă de guvernul polonez este contestată de mediul de afaceri autohton. Confederaţia patronală Lewiatan susţine că măsura „ar putea paraliza piaţa muncii”. Oamenii de afaceri au arătat că ajutoarela excepţionale acordate refugiaților ucraineni au permis angajarea legală a circa 1,24 milioane de persoane. Potrivit statisticilor, lucrătorii ucraineni reprezintă, în prezent, 66% din forţa de muncă străină în Polonia.

Pe de altă parte, imaginea ucrainenilor s-a deteriorat în rândul polonezilor. Un sondaj din luna ianuarie realizat de Centrul polonez de cercetare a opiniei publice relevă că doar 48% dintre polonezi aprobă ajutorul pentru ucrainenii care fug de război. Un procent aproape similar, de 46%, de polonezi dezaprobă aceste măsuri.

Acestora din urmă li se alătură și președintele naționalist, Karol Nawrocki. El a anunțat, încă de la începutul mandatului, că nu va semna nici o lege de asistenţă specială pentru cetăţenii ucraineni.