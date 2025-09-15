Haos în Burgas. Un bărbat a blocat două ambulanțe, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările

Șir de infracțiuni în Burgas. Un bărbat, aflat în stare de ebrietate, a blocat cu mașina două aflate în misiune, apoi i-a bătut pe și pe martorii de pe stradă, cu ranga. Violența nu s-a oprit aici. Individul a încercat, ulterior, să-i împuște.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc vineri, în Burgas, în apropierea Spitalului Universitar Multiprofil pentru Tratament Activ (UMBAL), în timpul unor lucrări de reparații rutiere care au încetinit traficul, conform

Bărbatul de 51 de ani a atacat două echipaje de ambulanță. El a început să claxoneze agresiv, să țipe și să înjure medicii.

Ulterior, situația a degenerat. Individul a scos o țeavă metalică din vehiculul său și a început să lovească ambulanțele.

Pagube semnificative

Martorii au încercat să ajute, însă au ajuns să fie victime. Atacatorul a scos un pistol cu ​​gaz și l-a îndreptat spre cei din apropiere, amenințându-i că îi va ucide.

Un tânăr a încercat să-l dezarmeze pe bărbat, însă a fost lovit de mașină, suferind o fractură la picior. De asemenea, un șofer ambulanțier a suferit o rană la deget.

Autoritățile au raportat că arma folosită de atacataor a fost un pistol cu ​​gaz și că nu a mai existat niciun pericol pentru public, însă pagubele materiale au fost semnificative.