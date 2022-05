Igor Dodon vine cu explicații, la o zi după ce a fost reținut: „Lupta continuă”

Omul Kremlinului și ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a postat un nou mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost reținut marți de ofițerii Centrului Anticorupție. Liderul socialiștilor a criticat regimul Maiei Sandu și a explicat proveniența banilor găsiți în urma perchezițiilor.

Igor Dodon, atac dur la adresa Maiei Sandu

„Astăzi, procurorii controlați de regimul Maiei Sandu mi-au înaintat învinuiri (ieri am fost bănuit) pe mai multe capete de acuzare. Menționez că, în premieră pentru Republica Moldova, împotriva unui politician și lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane: procurori, ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație.

Este evident că acesta e un exces de zel și e o risipă nejustificată de forțe. Majoritatea acestor anchetatori trebuiau să se ocupe azi nu de , ci de investigarea cazurilor de rezonanță internațională, cum ar fi furtul miliardului, concesionarea aeroportului sau procesele corupționale care au loc acum”, a scris Igor Dodon, pe

Potrivit politicianului pro-rus, toate acuzațiile la adresa lui sunt false și superficiale, fără probe serioase și vor fi respinse de orice instanță de judecată independentă, care nu este capturată politic.

„Cât privește învinuirea de îmbogățire ilicită, procurorii încearcă să demonstreze acest lucru prin rezultatele perchezițiilor efectuate la domiciliul meu și al rudelor mele”, a subliniat Dodon.

Igor Dodon, intimidat de conducerea țării

Fostul președinte a venit cu explicații și a precizat proveniența banilor descoperiți la domiciliul său.

„La domiciliul meu (casa de la Buiucani), nu au fost depistate decât câteva mii de euro care au confirmare documentară și provin din veniturile mele salariale (peste 1 milion de lei în ultimele 12 luni). A fost găsită și o recipisă semnată de soția mea, pentru un set de mobilier, în baza unui avans legal oferit și stins transparent. Această recipisă a fost fotografiată pe ascuns de unul din membrii grupului de urmărire penală și aruncată în mass-media în 5 minute . Înțeleg că pe acest incident nu s-a autosesizat nimeni. De și vor fi ușor demontate în cadrul procesului de judecată.

La mama mea (la Sadova) au fost depistate mijloace bănești ce îi aparțin, inclusiv de la vânzarea unor active ale rudelor, fapt ce va fi legal documentat și demonstrat. Declar pe propria răspundere că nu dețin, direct sau prin persoane interpuse, active mobile și imobile în satul Sadova.

Socialistul va reveni în politică

Socialistul a mai adăugat că a fost intimidat și avertizat de către conducerea actuală a țării. Mai mult, i-a fost interzis să critice Guvernarea. Dodon spune că a avut posibilitatea să plece din țară, însă a decis să rămână. Omul lui Putin a ținut să precizeze că mesajul său a fost transmis prin intermediul avocaților.

„Și încă ceva. Pe parcursul ultimelor 7 luni, de când am decis să mă dezic de mandatul de deputat, am fost avertizat să nu critic Guvernarea și în special Președintele țării. De asemenea, mi s-a recomandat insistent să părăsesc Moldova. Eu însă nu am părăsit țara, deși am avut posibilitate să o fac, dacă aș fi vrut. Eu nu am plecat, . Lupta continuă. Și nimeni nu vine la putere pentru totdeauna. Deși mulți dintre cei aflați la putere uită de asta”, a afirmat Igor Dodon.