Imagini apocaliptice în Madrid: Potop cum nu s-a mai văzut din 1972

Capitala Spaniei, Madrid, a fost lovită de taifunul DANA. Aceste furtuni au generat o acumulare de 120 de litri pe metrul pătrat și au făcut prăpăd în capitala Spaniei, potrivit .

Agenția Meteorologică de Stat a activat alerta roșie în Madrid de la ora 12:00 până la ora 18:00 în această duminică, din cauza DANA. Consiliile și organizațiile locale au fost avertizate cu privire la nivelul roșu de precipitații decretat de AEMET.

„Trebuie evitate deplasările inutile, deoarece precipitațiile ar putea ajunge până la 120 l/m2″, a explicat Comunitatea din Madrid la primele ore ale dimineții.

Flooding tonight in Madrid,

„Orașul se confruntă cu o zi foarte grea, se așteaptă un record istoric de precipitații, care nu s-a mai văzut din 1972”, a declarat Jose Luis Martínez-Almeida, primarul Madridului, potrivit sursei citate.

Madrid on red alert as heavy rain and storms hit Spain.

— Nitish Verma (@nitsonnet)