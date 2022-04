Imagini din satelit contrazic teoria Moscovei că masacrul de la Bucha a fost regizat de ucraineni după retragerea rușilor (VIDEO, FOTO)

Imagini din satelit analizate de contrazic teoria Moscovei potrivit căreia de la Bucha de ucraineni după ce soldații ruși s-au retras din oraș, adică după 30 martie. Imaginile arată trupuri zăcând pe străzi încă de acum câteva săptămâni.

Imagini din satelit surprinse pe 31 martie de compania americană Maxar că rușii au comis un adevărat masacru în Bucha, în curtea unei biserici, de exemplu, fiind descoperită o groapă comună. Anatoliy Fedoruk, primarul orașului Bucha, a declarat că acolo ar putea fi până la 300 de cadavre.

De altfel, internetul e plin de imagini foto și video cu atrocitățile comise de ruși în regiunea Kiev, recent eliberată.

Moscova a negat, însă, vehement acuzațiile.

Duminică, Ministerul rus al Apărării că aceste imagini reprezintă „o provocare” și „un nou spectacol pus în scenă de regimul de la Kiev pentru media occidentale”.

Ministerul a sugerat apoi că trupurile au fost puse pe străzi după ce „toate unitățile rusești s-au retras complet din Bucha”, adică după data de 30 martie.

Luni, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a susținut că totul e o regie: cadavrele au fost răspândite de autoritățile ucrainene, care mai apoi au creat un subiect numai bun de exploatat în social media și mass-media.

Rusia a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pe această temă.

The New York Times, însă, a analizat înregistrări video și imagini din satelit ce demonstrează că mulți dintre civili au fost uciși acum peste trei săptămâni, când rușii dețineau controlul asupra orașului Bucha. VIDEO poate fi văzut .

Imagini din satelit furnizate de Maxar arată că cel puțin 11 cadavre se aflau pe stradă încă din 11 martie, când Rusia, după propriile declarații, a ocupat orașul.

