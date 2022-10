Imagini șocante surprinse de o studentă din Kiev! S-a filmat în timp ce a fost lovită de unda de șoc provocată de o rachetă (VIDEO)

Imagini șocante au fost surprinse în această dimineață de o studentă din Kiev, în timp ce orașul, dar și alte zone din Ucraina, a fiind lovite zone aglomerate, parcuri, locuri de joacă și unități de învățământ, notează .

O studentă, în timp ce mergea spre facultate, a fost lovită pe drum de unda de șoc a unei explozii care s-a produs lângă ea. Întreaga scenă tulburătoare a fost surprinsă cu camera telefonului mobil.

A girl was recording a video message in and was hit by an explosive wave.

