Imaginile haosului de pe aeroportul Heathrow din Marea Britanie. Mii de bagaje au rămas abandonate (VIDEO)

Imagini apocaliptice pe aeroportul Heathrow din Marea Britanie. Un morman uriaș compus din mii de bagaje s-a format din cauza lipsei de angajați care să le manevreze, potrivit La haosul a contribuit și valul uriaș călători și o defecțiune a sistemului de transfer.

Utter bedlam at Heathrow this evening. Our country’s two major airports now reduced to pandemonium

Călătorii au fost avertizați că e posibil să-și recupereze bunurile după câteva zile. Totul vine în contextul în care industria aviatică nu pare să facă față reîntoarcerii pasagerilor, după doi ani de pandemie.

An „enormous luggage carpet” has been spotted outside a terminal at the UK’s busiest airport, as staff grapple with an „ongoing issue with the baggage system”

— Sky News (@SkyNews)