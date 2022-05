Încă o navă rusă a fost lovită de rachete ucainene în apropiere de Insula Șerpilor, în timp ce livra temutele rachete Pantsir

Încă o navă rusească a fost lovită în Marea Neagră de rachete ucrainene. Este vorba despre ambarcațiunea „Vsevolod Bobrov”, proaspăt lansată de Federația Rusă.

Nava a luat foc în apropiere de Insula Șerpilor după un atac ucrainean cu rachete. Atacul s-ar fi petrecut în noaptea de 12 mai în timp ce nava se îndrepta către Insula Şerpilor, unde încerca să ducă un sistem de rachete, relatează Euro Weekly.

Nava, dată în folosinţă anul trecut, a fost lovită cu o rachetă Neptun, în timp ce livra rachete Pantsir pe Insula Serpilor. În Rusia există doar două astfel de nave: „Vsevolod Bobrov” şi „Elbrus”. Conform presei ucrainene, navele de ajutor logistic din Clasa Elbrus (Proiect 23120) sunt unele dintre cele mai noi vase pe care Rusia le-a fabricat.

Potrivit unor date mai vechi de monitorizare a circulaţiei navale prin strâmtorile Mării Negre, vasul logistic Vsevolod Bobrov a tranzitat, pe 7 ianuarie 2022, Strâmtoarea Bosfor. Până acum, 13 nave ruse au fost distruse de Ucraina de la izbucnirea războiului.

BRAND NEW: Built at Severnaya Verf St Petersburg, Project 23120, BlackSea Fleet 205th Auxiliary Ship Squad’s 2nd Group’s logistic support ship Vsevolod Bobrov transited Bosphorus for the first time. Turkish Coast Guard Kaan class TCSG106 & RHIB monitored the transit.

— Yörük Işık (@YorukIsik)