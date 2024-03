Încă un avion militar al Rusiei s-a prăbușit. Ar fi murit toate persoanele de la bord (VIDEO)

Rusia a anunțat că una dintre aeronavele sale militare de tip cargo Iliușin IL-76 s-a prăbușit la scurtă vreme după decolare, marți, cu 15 persoane aflate la bord, relatează .

Ministerul rus al apărării susține că aeronava s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, din cauza unui incendiu la motor.

„În jur de ora 1 PM, ora Moscovei, o aeronavă militară de transport IL-76 s-a prăbușit în timpul decolării pentru un zbor programat în regiunea Ivanovo”, a afirmat instituția, citată de TASS, potrivit .

An Il-76 aircraft crashed at Ivanovo airfield, northeast of Moscow in Russia. Russian media reported that there were 8 crew members and 7 passengers on board.

The plane reportedly crashed due to a fire in one of the engines during takeoff.

