Incendiile de pădure fac ravagii în Chile. Au murit cel puțin 64 de persoane (VIDEO)

Cel puțin 64 de persoane au murit din cauza incendiilor de pădure care fac ravagii în Chile, a anunțat președintele Gabriel Boric, duminică, estimând că bilanțul victimelor probabil va crește, relatează .

Sâmbătă, bilanțul deceselor provocate de incendiile de pădure din Chile era la 51.

„Știm că acest număr va crește, va crește semnificativ”, a declarat președintele din Chile, duminică, într-un discurs adresat națiunii.

Incendiile de pădure au făcut ravagii în Valparaiso, regiune din centrul Chile cu un milion de locuitori. Pompierii au intervenit inclusiv cu elicoptere în încercarea de a lichida flăcările.

