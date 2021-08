Incendiile devastatoare din Grecia fac victime inclusiv în rândul berzelor migratoare: „Este pentru prima oară când avem atât de multe berze moarte în Atena” (VIDEO)

Incendiile de pădure continuă să facă ravagii în Grecia, unde inclusiv berzele migratoare au devenit victimele flăcărilor. Grupurile de mediu spun că păsările care se îndreptau spre Africa fie au fost dezorientate și s-au pierdut, fie au fost rănite, fie au murit.

În fiecare an, berzele traversează regiunea Attica și se îndreaptă către Capul Sounion, aflat la circa 70 de kilometri de capitala Atena, unde așteaptă un vânt care să le faciliteze călătoria peste Marea Mediterană, către Africa, transmite Al Jazeera.

„Din păcate, au trecut la momentul incendiului”, a spus Maria Ganoti, președinta Hellenic Wildlife Care Association ANIMA, care îngrijește animale sălbatice la centrul de recuperare din Atena.

Storks seen flying over #Athens – never seen them here in my whole life. Believed to have fled because of #wildfires in the region. pic.twitter.com/LAxvGHhi5j#Greece #wildfire #fire #πυρκαγια #πυρκαγιες

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) August 6, 2021