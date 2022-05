Incendiu de proporții la o clădire de mare înălțime din Moscova (VIDEO)

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni, la un centru de afaceri din Moscova, capitala Federației Ruse.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată o coloană densă de fum negru care se ridică din DM Tower, o clădire de 18 etaje din sudul capitalei ruse.

Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului și nici dacă acesta a provocat victime sau nu.

