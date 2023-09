Incendiu devastator într-un bloc din capitala vietnameză Hanoi. Zeci de persoane au murit şi alte zeci au fost rănite (VIDEO)

Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața și alte 50 sunt rănite, după ce un incendiu uriaș a izbucnit miercuri într-o clădire cu nouă etaje din capitala Vietnamului.

În toiul nopții, în Hanoi, incendiul a izbucnit în parcarea blocului cu aproximativ 150 de locatari.

Unele persoane au ajuns de urgență la spital cu probleme respiratorii, iar altele cu răni suferite după ce au sărit de la ferestre pentru a scăpa din calea focului.

Momentan nu a fost anunțat numărul deceselor, însă autoritățile se așteaptă la un bilanț sumbru.

De asemenea, se cunoaște că în bloc nu exista nicio ieșire de urgență. Poliția a lansat o anchetă pentru a stabili cauza incendiului, notează .

JUST IN: „Dozens” killed in apartment building fire in Hanoi, Vietnam, according to state media

— BNO News (@BNONews)