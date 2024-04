Incendiu puternic într-o clădire din Istanbul. Sunt cel puțin 29 de morți și mai mulți răniți (FOTO, VIDEO)

UPDATE ora 17.25: Cel puțin 29 de oameni au murit în incendiul din Istanbul.

Știrea inițială

Incendiu puternic într-o clădire din Istanbul. Sunt cel puțin 16 morți și mai mulți răniți.

Unde a izbucnit incendiul

Incendiul a izbucnit într-o clădire de pe strada Gündoğdu din Bulevardul Gayrettepe Yıldız Posta, conform .

Momentan, nu se cunoaște cauza producerii incendiului. Incendiul a izbucnit într-un club de noapte, iar acest club era situat la primul etaj al unei clădiri cu 16 etaje.

Mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului

La fața locului s-au deplasat pompieri, echipaje medicale și de poliție. Polițiștii au luat măsuri de precauție în acea zonă.

Pompierii au intervenit cu 31 de autovehicule. Răniții sunt transferați la spitalele din regiune.

UPDATE:

