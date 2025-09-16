Incredibil! La doar 18 ani, Gracie Butler, o adolescentă din Sheffield, Regatul Unit, nu s-a alarmat atunci când au apărut în picior. Tânăra credea că este vorba despre o problemă minoră, poate o suprasolicitare sau o întindere musculară. Vizitele la medicul de familie nu au adus lămuriri prea mari: a oscilat de la simple dureri musculare la tendinită.

Cu toate acestea, durerile nu doar că nu dispăreau, dar deveneau din ce în ce mai greu de suportat. Nici fizioterapia, nici cremele sau gelurile recomandate nu aduceau vreo alinare. În ciuda simptomelor persistente, Gracie nu își imagina că în spatele acestora se ascundea o boală gravă.

Care a fost momentul de cotitură

Situația a luat o turnură dramatică după o ieșire cu prietenii. A doua zi dimineață, Gracie s-a trezit incapabilă să mai pășească. Alarmată, familia a dus-o imediat la spital, unde a fost supusă unor investigații amănunțite.

Radiografiile și biopsia au adus vestea pe care nimeni nu și-ar fi dorit-o: adolescenta suferea de sarcom cu celule fusiforme, un tip rar și agresiv de cancer osos.

„Viața mea s-a schimbat într-o clipă. Eu și familia mea am fost în stare de șoc”, povestește Gracie, acum la 32 de ani, conform

Ce tratamente a urmat

Medicii i-au recomandat de urgență un tratament agresiv cu chimioterapie în doze maxime. Odată cu aceasta, a venit și vestea că risca să își piardă piciorul și că șansele de a avea copii erau extrem de mici. Nu a avut nici măcar timpul necesar pentru a-și congela ovulele, ceea ce a făcut ca incertitudinea asupra viitorului să fie cu atât mai apăsătoare.

Patru luni după diagnostic, Gracie a trecut printr-o intervenție chirurgicală revoluționară: tibia i-a fost îndepărtată, iradiată pentru distrugerea celulelor canceroase, apoi reimplantată și fixată cu plăci metalice.

„Operația a fost revoluționară. Dar tratamentul de după a fost de nesuportat. Chimioterapia împiedica vindecarea rănii, care avea 20 cm și nu se închidea. Infecțiile repetate au adâncit rana și mai mult. În plus, chimioterapia îmi ardea pielea și îmi provoca ulcerații interne în tot corpul”, a declarat Gracie.

Cum a reușit să treacă peste complicații

Pentru a-i da organismului șansa să se refacă, chimioterapia a fost întreruptă temporar, însă problemele nu au încetat. Gracie a dezvoltat septicemie, iar procesul de vindecare al piciorului a fost anevoios, necesitând numeroase intervenții chirurgicale și ședințe de fizioterapie. În ciuda acestor încercări, tânăra a continuat să lupte cu o putere remarcabilă.

A devenit mamă

Deși medicii i-au spus că șansele de a avea copii sunt extrem de mici, Gracie a reușit să își îndeplinească visul. În 2015, la câțiva ani după finalizarea tratamentului, a devenit mama unui băiețel, Roux, astăzi în vârstă de 10 ani.

„Băiețelul meu este un miracol, mai ales după un tratament atât de agresiv, cu simptome de menopauză și diagnosticul că nu voi putea avea copii. Sunt recunoscătoare în fiecare zi că îl am și încerc să profit de fiecare clipă alături de el”, a mai spus Gracie.

Cum și-a reconstruit viața

În prezent, Gracie Butler are 32 de ani și este implicată activ în sprijinirea altor persoane aflate în situații similare. Lucrează ca voluntar și coordonator la Hospice Rotherham, inspirată de experiența proprie și de ajutorul primit în perioada grea.

„Faptul că am stat într-o secție de adulți m-a făcut să apreciez enorm ce înseamnă unitățile Teenage Cancer Trust pentru tinerii diagnosticați cu cancer. Experiența aceea ne-a apropiat și mai mult ca familie și ne-a oferit unele dintre cele mai frumoase amintiri”, a mărturisit tânăra.

Ce lecții a învățat din lupta cu boala

Astăzi, la mai bine de un deceniu de la diagnostic, Gracie privește în urmă cu un amestec de recunoștință și forță interioară.

„Chiar dacă a fost cumplit să trec prin cancer la o vârstă atât de tânără, experiența m-a format și mă simt recunoscătoare. Privesc înapoi cu amintiri pozitive și știu că sunt norocoasă să fiu aici, la 12 ani de la diagnostic, cu un picior care încă funcționează și cu un fiu minunat”, a conchis femeia.