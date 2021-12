India, tot mai aproape de Vladimir Putin: armamentul rusesc a fost cumpărat de către New Delhi

Președintele rus Vladimir Putin a lăudat luni India ca fiind „o mare putere” la New Delhi. India a confirmat că Rusia a început luna aceasta livrările sistemului său de apărare antirachetă sol-aer S-400 cu rază lungă de acțiune, ceea ce a generat amenințări din partea SUA, conform AFP.

Un acord de cooperare tehnică pentru apărare pe 10 ani și un contract petrolier pe un an au fost printre acordurile semnate de președintele Rusiei, Vladimir Putin și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi.

„Percepem India ca pe o mare putere, o națiune prietenoasă și un prieten testat în timp”, a spus Putin în capitala Indiei alături de Modi.

Rusia este de mult un furnizor cheie de arme pentru India, care caută să-și modernizeze forțele armate, iar sistemul de rachete S-400 este unul dintre contractele lor actuale cele mai importante.

„Livrările au început luna aceasta și vor continua”, a declarat secretarul de externe indian, Harsh Vardhan Shringla, după summit.

Acordul valorează peste 5 miliarde de dolari și a fost semnat pentru prima dată în 2018, dar amenință să schimbe relația în plină dezvoltare dintre New Delhi și Washington.

