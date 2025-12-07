Profesorul de economie Cristian Păun a criticat în termeni extrem de duri politica externă a SUA sub Adminitrația Trump. Într-o poziție asemănătoare cu cea a gazetarului Cristian Tudor Popescu, profesorul afirmă că SUA sub Trump și Rusia lui Putin au un obiectiv comun – distrugerea Uniunii Europene. „O uniune europeană puternică astăzi nu este de dorit nici de ruși, nici de americani”, spune Păun.

Cristian Păun: Amatorii din Administrația Trump ajută Rusia în războiul împotriva UE

„Încet dar sigur, idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii. Războiul nu mai este demult Ucraina – Rusia. Nici nu cred că Ucraina a fost miza reală a Rusiei. Războiul este Rusia – UE. La care, acum, pune osul și SUA, prin gașca de amatori adusă la putere de votul americanilor buimăciți și amețiți. Au pus rușii și chinezii osul și aici.

Rușii nu s-au așteptat să dea de o Europă unită, să dea de o Europă fermă și hotărâtă să se apere. Nu s-au așteptat la sancțiunile europenilor, la banii trimiși Ucrainei, la o rezistență pe termen lung. Credeau că ne iau la pachet, ne dezmembrează bucată cu bucată. E suficient să finanțeze niște găști „suvernaiste” și UEEXIT-ul era iminent. Teme de amețit și zăpăcit există cu ghiotura.

Nimeni nu spune că UE este perfectă. Are metehnele și slăbiciunile ei, are probleme clare, proiectul necesită niște reforme ample. Dar nu se compară cu ce este astăzi în Uniunea Rusească. Diferențele sunt colosale. Nu ai de ce să cauți lumină de la ruși. Să primești sfaturi de la ei.

Nici Uniunea Americană nu prea funcționează bine, NAFTA fiind pe butuci, onor Trump.

O uniune europeană puternică astăzi nu este de dorit nici de ruși, nici de americani. Suntem pe agenda lor comună. Dacă până acum ne luptam cu trolii Rusiei, acum îi vom avea pe cap și pe cei ai SUA. Ne așteaptă vremuri grele. În care unii șmecheri vor să ne decidă soarta fără noi. Au mai făcut-o, o mai încearcă.

Să rămânem uniți zic! Să nu ne lăsăm banii și soarta pe mâinile oricui”, a explicat profesorul de economie Cristian Păun, într- pe Facebook.

CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE

Un a exprimat și Cristian Tudor Popescu, într-o intervenție pentru B1 TV.

„Care e ideea Americii în clipa de față? America e interesată de Europa în continuare, dar vrea o Europă fără Uniunea Europeană. Vrea

desființarea Uniunii Europene și state separate cu care ea să facă acorduri comerciale, să câștige de pe urma lor, în niciun caz să le apere. Asta nu! Au spus că până în 2027 trebuie să preia Europa toate structurile de apărare ale NATO.

Ce va face Rusia în condițiile în care UE ar dispărea? Ce a făcut după al Doilea Război Mondial, când a controlat jumătate din Europa cu guverne care erau fidele Kremlinului, aliați practic ai Kremlinului. Asta vrea Rusia.

Deci există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru a stăpâni ambele Europa”, a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.