O româncă stabilită în Germania a trăit un adevărat șoc când a văzut cât trebuie să plătească pentru repararea unei mașini de spăalta vase. Femeia a împărtășit experiența sa pe rețelele de socializare.

Cuprins:

Cât se aștepat românca să plătească pentru stricăciune Cât a costat-o, de fapt, pe româncă lucrarea? Ce au povesti alți români stabili în Germania

Cât se aștepat românca să plătească pentru stricăciune

Totul a început când mașina de spălat vase a Biancăi s-a stricat. La vremea aia, nici nu-i trecea prin cap cât avea să plătească pentru o problemă banală, așa că, împreună cu soțul ei, a decis să apeleze la o echipă specializată. În plus, cuplul a ales firma pe care să o contacteze și după recenziile care sugerau că firma percepe acceptabile.

„Eu cred că am luat o țeapă de zile mari, mi se pare o bătaie de joc pe față”, a povestit Bianca în mesajul său video, potrivit .

Un tehnician s-a prezentat acasă la cuplu, constatând că problema era la pompa mașinii de spălat vase. Ulterior, a plecat spunând că va comanda pompa și se va întoarce să o monteze.

„Domnul m-a sunat după vreo două ore și jumătate și mi-a spus că pompa costă 50 de euro, plus opt-nouă euro transportul. Am zis ok, mă gândeam că, în total, cu manoperă, ajungem undeva la 100 de euro”, a explicat românca.

Cât a costat-o, de fapt, pe româncă lucrarea?

În realitate, suma pe care a trebuit să o achite românca era aproape triplă și se apropia de prețul unei mașini de spălat vase nouă.

„Prima dată când a fost aici a stat 15 minute. A doua oară, tot cam atât. Factura? 296 de euro cu tot cu TVA. Aproape cât o mașină de spălat vase nouă! E normal așa ceva pentru maximum o oră de muncă?”, a spus românca indignată.

Ce au povesti alți români stabili în Germania

Postarea Biancăi a stârnit un val de reacții în rândul altor români care sunt stabiliți în Germania. Mulți au empatizat cu ea, fiind trecuți prin situații similare: „Da, așa e în Germania, manopera costă enorm”, „Bine ai venit în Germania! De la 100 de euro pe oră pentru manoperă în sus e ceva obișnuit”, au fost o parte dintre comentarii.